У 2011 році британці Колін Клейтон та Єва Беламі щойно одружилися. Пара проводила свій медовий місяць на баржі, плаваючи каналами Бірмінгема.

Читайте також Ласощі для котів: як зробити улюбленця щасливим та здоровим



Так виглядає знайдений котик / Фото PA

Кота чекали 5 днів

Разом із людьми на баржі мешкали 3 коти. Тварини часто ходили гуляти втрьох, але завжди поверталися додому.

Одного разу з прогулянки повернулося тільки 2 котики, а Великий Джиндж не прийшов. Власники кота чекали його 5 днів, нікуди не відпливаючи. І тільки через цей проміжок часу зареєстрували улюбленця, як зниклого безвісти.

Кота чипували ще в дитинстві

У Великого Джинджа був чип з інформацією про власників.



Таким кошеня потрапило до своїх власників / Фото PA

У Великій Британії побачити бездомну тварину – рідкість. Саме тому мешканці містечка Лічфілд, північного передмістя Бірмінгема, у 2021 році помітили кота-знайду.

Кота почали називати Мармелад і намагалися піймати. Однак тварина була перелякана та не йшла до рук.

Небайдужий чоловік щодня підгодовував кота, поки той не звик. Тоді волонтер упіймав котика і приніс його додому.

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Кіт мав велику пухлину

Вже вдома з'ясувалося, що у котика на боку була велика пухлина. Тварину віднесли до ветеринара і з'ясували, що це – Великий Джиндж, який загубився 10 років тому.



Великий Джиндж у клініці / Фото PA

Ветеринар одразу зателефонував власникам. Вони були шоковані звісткою, що кіт знайшовся.

Курйоз Кіт увірвався в прямий ефір політичної програми: кумедне відео

Пухлина виявилася доброякісною і котика вже повернули його справжнім господарям.

Впевнений, що він достатньо настраждався за ці 10 років і тепер йому потрібно добряче відпочити,

– розповідає власник кота.



Баржа, з якої зник кіт / Фото PA

Нікому не відомо, як жив котик усі ці 10 років, де знаходив їжу та чи дбав хтось про нього. Але йому пощастило повернутися до люблячих господарів.