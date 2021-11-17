Знайшов наркотики у взутті: як спанієль працює на польському кордоні

Кінологічна команда Львівської митниці разом з прикордонниками викрила чоловіка, який перевозив наркотики. Це сталося під час митного контролю пасажирів автобуса "Івано-Франківськ – Вроцлав" в пункті пропуску "Краківець-Корчова".

Спанієль, якого звати Тедді, зреагував на пасажира, коли той був в оглядовому залі. Про це повідомив наставник собаки.

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Попри те, що чоловік не викликав жодних підозр й спокійно поводився, Тедді зміг відчути заборонену речовину. Щоб не розлякати людей, службовий собака завмер на місці. Це означало, що чоловіка потрібно перевірити.

Під устілками кросівок 40-річного мешканця Прикарпаття виявили 2 пакети з подрібненою речовиною, схожою на канабіс.

Канабіс належить до особливо небезпечних речовин, обіг яких обмежено.

"Тедді – серйозний песик і вже не вперше виявляє на кордоні заборонені речовини. При тому, він залишається дуже грайливим і надто любить бавитись м’ячиком та ласувати курячою грудкою", – зазначили у митниці. Крім того, хоч Тедді лише 3 роки, проте має потужний послужний список.

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Дивіться фото від Львівської митниці:

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Повідомлення Львівської митниці

Спанієль Тедді "визув" пасажира, який віз до Польщі канабіс.

Хоча службовому собаці лише три роки, у нього потужний послужний список.

Кінологічна команда Львівської митниці, спільно з прикордонниками, під час митного контролю пасажирів автобуса «Івано-Франківськ – Вроцлав» в пункті пропуску «Краківець-Корчова», викрила одного з подорожніх, який перевозив «на собі» наркотичну речовину.

Як розповідає наставник спанієля, коли пасажири перебували в оглядовому залі, Тедді зреагував на пасажира, який своїм зовнішнім виглядом чи поведінкою наче й не викликав жодних підозр. Однак, службового собаку не обдуриш! Тедді, як того вимагає інструкція, почувши підозрілий запах, навіть не гавкнув, (аби не розлякати людей), а чемно завмер на місці. Відтак під час перевірки 40-річного мешканця Прикарпаття у його кросівках, під устілками, було виявлено два пакети з подрібненою речовиною, схожою на канабіс.

Повідомлення про цей факт скеровано у правоохоронні органи. Проводяться слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації злочину.

Нагадаємо, канабіс належить до особливо небезпечних речовин, обіг яких обмежено, а Тедді – серйозний песик і вже не вперше виявляє на кордоні заборонені речовини. При тому, він залишається дуже грайливим і надто любить бавитись м’ячиком та ласувати курячою грудкою.