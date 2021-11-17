Спаниель, по имени Тедди, среагировал на пассажира, когда тот был в смотровом зале. Об этом сообщил наставник собаки.

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Несмотря на то, что мужчина не вызывал никаких подозрений и спокойно вел себя, Тедди смог почувствовать запрещенное вещество. Чтобы не распугать людей, служебная собака замерла на месте. Это означало, что мужчину нужно проверить.

Под стельками кроссовок 40-летнего жителя Прикарпатья обнаружили 2 пакета с измельченным веществом, похожим на каннабис.

Важно! Каннабис относится к особо опасным веществам, оборот которых ограничено.

"Тедди – серьезная собачка и уже не впервые обнаруживает на границе запрещенные вещества. При этом она остается очень игривой, слишком любит играть мячиком и лакомиться куриной грудкой", – отметили в таможне. Кроме того, хоть Тедди всего 3 года, однако имеет мощный послужной список.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Смотрите фото от Львовской таможни:

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Сообщение Львовской таможни

Спаниель Тедди "вызул" пассажира, который вез в Польшу каннабис.

Хотя служебной собаке всего три года, у него мощный послужной список.

Кинологическая команда Львовской таможни совместно с пограничниками во время таможенного контроля пассажиров автобуса "Ивано-Франковск – Вроцлав" в пункте пропуска "Краковец-Корчева" разоблачила одного из путешественников, перевозившего "на себе" наркотическое вещество.

Как рассказывает наставник спаниеля, когда пассажиры находились в смотровом зале, Тедди среагировал на пассажира, который своим внешним видом или поведением вроде бы и не вызывал никаких подозрений. Однако, служебную собаку не обманешь! Тедди, как того требует инструкция, услышав подозрительный запах, даже не лаял, (чтобы не распугать людей), а вежливо замер на месте. В ходе проверки 40-летнего жителя Прикарпатья в его кроссовках, под стельками, были обнаружены два пакета с измельченным веществом, похожим на каннабис.

Уведомление об этом факте направлено в правоохранительные органы. Проводятся следственные действия, решается вопрос правовой квалификации преступления.

Напомним, каннабис относится к особо опасным веществам, оборот которых ограничен, а Тедди – серьезная собачка и уже не впервые обнаруживает на границе запрещенные вещества. При этом он остается очень игривым и очень любит играть мячиком и лакомиться куриной грудкой.