Керівник кінологічного підрозділу центру спеціальних операцій "А" СБУ розповів, що роботу з собаками почали у 1996 році. Тоді їх було тільки 2 чотирилапих.

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"Собака швидший за людину. Собака виконує свою команду до кінця. Пошук наркотичних засобів, зброї, вибухової речовини, людини по запаху сліду, речей – це все, що лягає на плечі наших тварин", – повідомив керівник кінологічного підрозділу.



Керівник кінологічного підрозділу / Скриншот з відео

Крім того, є собаки, які використовуються у нас в штурмових діях, у беззвучному підходженні до об’єктів.

Коли чотирилапий потрапляє до рук власника, він повинен його дресирувати. Переважно беруть цуценят до 4 місяців, які мають пройти елементарне тестування для конкретного напрямку.



Тренування цуценят / Скриншот з відео

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Які породи обирають

Переважно обирають бельгійську або німецьку вівчарку. "Бельгійська вівчарка – народилася працювати. Тримати таку собаку вдома без роботи – вона переверне вам все", – зазначив керівник кінологічного підрозділу.

Цих собак використовують всі кінологічні служби, які є у нас в Україні. Вони у нас не сидять. Тільки тоді, коли у відпустці знаходиться кінолог, тоді службова собака розслабляється. У неї мінімум навантаження, у неї теж така міні відпустка,

– розповів керівник кінологічного підрозділу.

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Для дресирування використовують різні методи. Наприклад, заохочення, який для собаки наче подяка.

Познайомитися із собаками та дізнатися про їх досягнення можна у відео: