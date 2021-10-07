Знайшли собаку через півтора року поневірянь: деталі зворушливої історії з Чернівців
Джерело:Молодий буковинець
Метис такси протягом півтора року блукав вулицями Чернівців. Ніхто не знав, звідки взявся песик, аж поки тварина не потрапила в руки волонтерів.
Небайдужі люди підгодовували та доглядали песика на вулиці. Але згодом у тварини виявили велику пухлину на молочних залозах. Тоді місцеві мешканці звернулися по допомогу до волонтерки Анни Климчук.
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Півтора року собака жила на вулиці / Фото з Молодого буковинця
Негайно відвезли до ветеринара
Анна побачила стан песика та одразу звернулася до ветеринара.
Злоякісна пухлина молочної залози була розміром із велику грушу, просто жах. Собака страшенно мучився. Тож я повезла тварину до ветеринара, – розповідає небайдужа жінка.
Волонтерка Анна підібрала песика й відвезла до ветеринара / Фото з Молодого буковинця
У лікарні з'ясували, що собака має ще й велику грижу та запалення жіночих органів. Отже, песику потрібно було зробити 3 складні операції. Волонтерка боялася, що тварина не виживе – адже вік собаки вже немалий, понад 10 років.
Собака успішно перенесла 3 складні операції
Але собака успішно перенесла операції та наркоз. Тоді Анна вирішила розповісти історію знайди в соціальних мережах. Сподівалася, що хтось прихистить старенького песика.
Собаці довелося зробити операцію / Фото з Молодого буковинця
А вже наступного дня волонтерці зателефонувала жінка. Плачучи, вона розповіла, що це її собака Тася, і що вона зникла півтора року тому.
Господарі Тасі впізнали свою собаку / Фото з Молодого буковинця
Загубили на базарі
Тася із власниками / Фото з Молодого буковинця
Власниця, теж Анна, розповіла, що Тася загубилася випадково. Собачка побігла за зятем жінки на ринок, а потім відстала, а чоловік цього не помітив. Далі собака опинилася в районі залізничного вокзалу – можливо, хтось переніс її туди. Бо сама Тася не звикла до транспорту й чужих собак, і навряд чи забігла б так далеко.
Спершу не повірили, що це справді власники
Чесно кажучи, я спершу не повірила, що це справді її собака. Бо такі дива трапляються дуже рідко, – розповідає волонтерка Анна Климчук.
Але після перегляду фото та відео сумніви відпали – це точно Тася. У неї були характерні шрами на носику.
Власники навіть не сподівалися знову побачити свого собаку. Вони думали, що Тасю збила машина. Ця собака – справжній член родини, господарі навіть не заводили нового пса, адже сильно переживали через втрату Тасі.
Тепер собака разом зі своєю сім'єю / Фото з Молодого буковинця
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Зараз Тася перебуває під пильним наглядом господарів. Її шви загоюються, а сама вона відтепер знову живе в теплі та любові.