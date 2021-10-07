Знайшли собаку через півтора року поневірянь: деталі зворушливої історії з Чернівців

Метис такси протягом півтора року блукав вулицями Чернівців. Ніхто не знав, звідки взявся песик, аж поки тварина не потрапила в руки волонтерів.

Небайдужі люди підгодовували та доглядали песика на вулиці. Але згодом у тварини виявили велику пухлину на молочних залозах. Тоді місцеві мешканці звернулися по допомогу до волонтерки Анни Климчук.

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Півтора року собака жила на вулиці / Фото з Молодого буковинця

Негайно відвезли до ветеринара

Анна побачила стан песика та одразу звернулася до ветеринара.

Злоякісна пухлина молочної залози була розміром із велику грушу, просто жах. Собака страшенно мучився. Тож я повезла тварину до ветеринара, – розповідає небайдужа жінка.



Волонтерка Анна підібрала песика й відвезла до ветеринара / Фото з Молодого буковинця

У лікарні з'ясували, що собака має ще й велику грижу та запалення жіночих органів. Отже, песику потрібно було зробити 3 складні операції. Волонтерка боялася, що тварина не виживе – адже вік собаки вже немалий, понад 10 років.

Собака успішно перенесла 3 складні операції

Але собака успішно перенесла операції та наркоз. Тоді Анна вирішила розповісти історію знайди в соціальних мережах. Сподівалася, що хтось прихистить старенького песика.



Собаці довелося зробити операцію / Фото з Молодого буковинця

А вже наступного дня волонтерці зателефонувала жінка. Плачучи, вона розповіла, що це її собака Тася, і що вона зникла півтора року тому.



Господарі Тасі впізнали свою собаку / Фото з Молодого буковинця

Загубили на базарі

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для ньогощо містить усі необхідні його організму поживні речовини.



Тася із власниками / Фото з Молодого буковинця

Власниця, теж Анна, розповіла, що Тася загубилася випадково. Собачка побігла за зятем жінки на ринок, а потім відстала, а чоловік цього не помітив. Далі собака опинилася в районі залізничного вокзалу – можливо, хтось переніс її туди. Бо сама Тася не звикла до транспорту й чужих собак, і навряд чи забігла б так далеко.

Спершу не повірили, що це справді власники

Чесно кажучи, я спершу не повірила, що це справді її собака. Бо такі дива трапляються дуже рідко, – розповідає волонтерка Анна Климчук.

Але після перегляду фото та відео сумніви відпали – це точно Тася. У неї були характерні шрами на носику.

Власники навіть не сподівалися знову побачити свого собаку. Вони думали, що Тасю збила машина. Ця собака – справжній член родини, господарі навіть не заводили нового пса, адже сильно переживали через втрату Тасі.



Тепер собака разом зі своєю сім'єю / Фото з Молодого буковинця

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Зараз Тася перебуває під пильним наглядом господарів. Її шви загоюються, а сама вона відтепер знову живе в теплі та любові.