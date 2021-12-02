Знайомство собаки з новонародженим малюком: відео реакції чотирилапого

2 грудня 2021 , 17:09
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Джерело:

express.co.uk

Користувачка тікток з ніком ziveli_veselo поділилася зворушливим відео. На ньому видно, як пес відреагував на нового члена сімʼї.

На відео, яке опублікувала господиня, собака Луна вперше зустрічає новонародженого сина жінки. 

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Чотирилапий відчув наближення малюка ще до того, як дитину внесли в будинок, адже Луна почала активно виляти хвостиком.

Коли батько з сином на руках зайшов, собака одразу побігла до своїх іграшок. Вона захотіла поділитися ними з хлопчиком та сподівалася пограти з ним.

Дивіться відео знайомства Луни з малюком:

ziveli_veselo If I say I’m not crying you caught me in a lie #babiesoftiktok #boymom #momsoftiktok #babyboy #dogsandbabies Loved You Before - Natalie Taylor

Згодом Луна активно бігала навколо дитини та все ж радісно змогла лизнути дитину. За словами господині, собака майже не відходить від малюка. У них утворився свій неймовірний звʼязок.

Дивіться відео: як собака піклується про хлопчика

ziveli_veselo The unbreakable bond. My heart is so full with these two. The love is immeasurable ? #babiesoftiktok #babyboy #dogsandbabies #dogmom #bffsforever you are my sunshine - christina perri

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Ролик у соціальній мережі тікток зібрав понад 1,9 мільйона вподобань та понад 14 мільйонів переглядів. Люди активно залишали свої коментарі та були зворушені таким знайомством.

  • "Я ледь не заплакала. Це дуже мило".
  • "Можливість бачити, як собаки радісно та схвильовано реагують на новонароджених, – одна з найцінніших речей у світі".
  • "Одразу видно, що собака дуже добра та турботлива".
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Автор: Марія Лелека