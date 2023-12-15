Нещодавнє дослідження вказує на те, що приблизно 80% з одного мільярда собак у світі ведуть надзвичайно самостійне та вільне життя. Прагнучи дослідити, чи зможуть чотирилапі взагалі обійтися без нас, вчені звернули увагу на цих собак-компаньйонів.

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Насправді собаки є найуспішнішим одомашненим видом на Землі: тисячоліттями вони розвивалися під пильним наглядом людей. Пізніше селекційне розведення призвело до неймовірного розмаїття, в результаті з'явилися унікальні породи: від високого дога до крихітного чихуахуа.

Люди та собаки

У людській спробі знайти ідеального компаньйона мало уваги приділялося долі тварин, оскільки деякі риси, які люблять люди, часто впливають на їхнє здоров'я та щастя. У той час як деякі домашні собаки процвітають як члени людських сімей, інші – живуть у дуже обмеженому та ізольованому оточенні, не маючи свободи вибору.

Що буде з собаками без людей / Фото Unsplash

На щастя, люди дедалі більше визнають, що добробут домашніх тварин варто ставити на перше місце. У результаті з'явилися нові породи, сформовані на основі здоров'я і поведінкових успіхів, а не людських бажань. Ця конкретна категорія собак зазвичай демонструє такі риси, як середній розмір, збалансована статура, коротка шерсть і стоячі вуха та хвости.

Життя собак без людей

У гіпотетичному сценарії, коли люди таємничим чином зникають, залишаючи домашніх тварин напризволяще, виникає запитання: чи зможуть ці тварини вижити?

Експерти Бредлі Сміт, видатний викладач психології в поважному Університеті Австралії, і Міа Кобб, відданий науковий співробітник у високоповажному Науковому центрі захисту тварин Університету Мельбурна, стверджують, що, імовірно, зникнення людей матиме різкий ефект на життя тварин.

Було встановлено, що породи, які значною мірою залежать від людини в забезпеченні основних потреб, зокрема продукти, проживання та медичну допомогу, навряд чи процвітатимуть у новому світі. Їм знадобляться всі сили, щоб адаптуватися і звикнути справлятися самим. Однак, учені припускають, що цей сценарій торкнеться лише близько 20% собак.

Чи зможуть домашні собаки вижити без людей / Фото Unsplash

У невигідному становищі також опиняться дуже великі або дуже маленькі породи собак, оскільки розмір тварини впливатиме на її потреби в калоріях, регуляцію температури тіла залежно від навколишнього середовища і сприйнятливість до хижаків. Крім того, прикро, що деякі стерилізовані собаки, попри наявність необхідних якостей і генів, не зможуть передати їх своїм майбутнім поколінням.

Вчені припускають, що в довгостроковій перспективі наші вихованці, ймовірно, просто повернуться до дикого способу життя. Ті, кому вдасться вижити, найімовірніше, візьмуть соціальну і харчову поведінку, аналогічну поведінці нинішніх диких побратимів, наприклад, австралійського динго.

Зауважимо, власники собак знають про потребу вихованців у прогулянці, тому регулярно виводять чотирилапих надвір, хтось робить це двічі на день по годині – дві, а інші лише раз і на декілька хвилин. Але скільки саме потрібно вихованцеві щодня бігати надворі, щоб почуватися здоровим і загалом задоволеним життям? Відповідь на це запитання дали лікарі-ветеринари.