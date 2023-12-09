Тому варто знати, які ласощі не слід купувати собаці, щоб її зуби залишалися здоровими. Адже потім дорожче обійдеться лікування тварини.

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Тверді кістки небезпечні для собак

За словами ветеринарного експерта Марії Солтеро-Рівери, нещодавні дослідження виявили неймовірну силу жування, якою володіють щелепи собак. Так, якщо кістки або жувальні іграшки не піддаються під такою силою, то зуби можуть зламатися.

Коли кістка твердіша за міцність зуба, то зуб обов'язково зламається або пошкодиться,

– сказала вона.

Також пошкодження ротової порожнини часто залишаються непоміченими власниками, поки собаку не відвезуть до ветеринара для планового огляду. Якщо травма призводить до інфекції, це може викликати неприємний запах з рота, набряк у роті або ознаки загального захворювання.

Реальний приклад:

Нещодавно власник собаки в Америці поділився своїм тривожним досвідом із незвичайними ласощами для собак. Він придбав унікальну "чарівну зубну жуйку" у формі гризуна для свого пса Оллі. Ці спеціальні ласощі були призначені для допомоги в гігієні зубів собак.

Однак, на превеликий жаль, стан вихованця різко погіршився. Він відмовлявся споживати звичайну їжу та втратив інтерес до будь-яких ласощів. Типово життєрадісна та енергійна собака стала млявою.

Згодом ветеринар виявив, що Оллі сильно зламав зуб під час жування – і ця травма була настільки неприємною, що заважала йому їсти.

Які продукти не можна давати собакам?

Шоколад, какао, кава, чай

Какао та всі продукти на його основі містять теобромін, а кава та чай – кофеїн. Ці алкалоїди для собак високотоксичні, є сильними алергенами, надають небезпечний вплив на нервову, серцево-судинну систему.

Які ласощі не варто давати собакам / Фото Unsplash

Гриби

Продукт, дуже важкий для перетравлення шляхом вмісту хітину, нерідко токсичний (вбирає шкідливі речовини з ґрунту, повітря). При додаванні в раціон собаки грибів печінка та підшлункова залоза піддаються надмірному навантаженню.

Кості

Такі продукти заведено вважати головною собачою їжею, але вони вважаються шкідливими. Категорично заборонені:

трубчасті кістки птахів – їх гострі краї можуть поранити стравохід, шлунково-кишковий тракт,

– їх гострі краї можуть поранити стравохід, шлунково-кишковий тракт, тонкі гострі кісточки з риби – кістка може застрягти у горлі, травмувати органи травлення,

– кістка може застрягти у горлі, травмувати органи травлення, варені кістки – не містять корисних речовин, є шлаком, дуже погано перетравлюються, забивають шлунок.

Спеції й сіль

Вони можуть спровокувати розвиток гастриту та навіть виразки, знизити гостроту нюху. Крім того, прянощі стимулюють апетит, а це загрожує переїданням і ожирінням.

Як зрозуміти, що у собаки алергія?

Алергія у собак є більш поширеною, ніж заведено вважати. Значна кількість собак відчуває шкірні реакції, викликані харчовою алергією, яка зустрічається найчастіше. Кожному господарю неприємно бачити, як його вихованець страждає чи відчуває дискомфорт. Тому, щоб вчасно помітити погіршення стану здоров'я собаки, варто знати про 5 очевидних ознак алергії, які неприпустимо ігнорувати.