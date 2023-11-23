Кожному господарю неприємно бачити, як його вихованець страждає чи відчуває дискомфорт. Тому, щоб вчасно помітити погіршення стану здоров'я собаки, варто знати про 5 очевидних ознак алергії, які неприпустимо ігнорувати.

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Як зрозуміти, що у собаки алергія?

Постійне дряпання

Занепокоєння викликає те, що собаки відчувають шкірний свербіж різного ступеня, починаючи від легкого дискомфорту і закінчуючи неприємною тяжкістю, що спонукає їх постійно чесатися.

Тому, якщо ви помітили "сверблячку" – це перший дзвіночок, який може повідомляти про алергію!

Хронічна діарея

Неправильне харчування може призвести до серйозних пошкоджень у шлунково-кишковому тракті. Це призведе до ряду алергічних реакцій, таких як блювота, діарея та надмірне газоутворення тощо.

Вушні інфекції

Інфекції, які не вщухають повністю, можуть призвести до згубного пошкодження захисного бар'єру вуха.

Червоні очі

Алергічні реакції можуть проявлятися у собак у відповідь на контакт з пилком, побутовою хімією, тютюновим димом. Також причиною може стати неправильно підібране харчування або певні групи лікарських препаратів.

Червоні очі у собаки можуть свідчити про алергію / Фото Unsplash

Якщо у собаки червоне око і сльозиться, то причина швидше за все криється саме в алергії. У подібному випадку необхідно показати собаку лікареві, який випише їй необхідні ліки.

Чхання та нежить

Коли ваша собака чхає та має нежить, то це може бути викликано застудою або алергією. При цьому, якщо такі симптоми спостерігаються дуже часто, найкраще відвести її до ветеринара, щоб переконатися в цьому.

Якщо такі симптоми спостерігаються дуже часто, слід звернутися до ветеринара.

Скільки годин треба гуляти з собакою?

Власники собак знають про потребу вихованців у прогулянці, незалежно від дощу, снігу чи екстремальних температур повітря. Тож регулярно виводять чотирилапих надвір, хтось робить це двічі на день по годині – дві, а інші лише раз і на декілька хвилин.

Але скільки саме потрібно вихованцеві щодня бігати надворі, щоб почуватися здоровим і загалом задоволеним життям? Відповідь на це запитання дали лікарі-ветеринари.