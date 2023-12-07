Варто знати про причини такої поведінки та до яких наслідків це може призвести. Адже не завжди споживання снігу може бути безпечним.

Читайте також Не дати замерзнути: як доглядати за домашніми улюбленцями взимку

Яка існує небезпека?

Власникам тварин варто знати, що у снігу можуть бути отруйні речовини або різні гострі предмети. Там може бути отрута, яку розсипали противники тварин.

До того ж у снігу можуть бути реагенти, якими посипають вулиці. Холодний сніг може прискорити охолодження температури тіла вашого вихованця.

Причини, чому тварини їдять сніг

Почуття спраги

Якщо собака багато бігає, то він може почати прогріватися, тому і починає їсти сніг. Він почне активно втамовувати спрагу, поїдаючи сніг.

Будьте попереджені: деякі собаки так люблять сніг, що вони будуть його шукати і їсти дуже багато. Це може стати звиканням.

Самолікування

Деякі собаки, якщо почуваються погано, можуть їсти багато снігу в надії викликати блювоту. Зазвичай вони їдять траву для досягнення цього.

Розваги

Собакам весело бігати по снігу і зазвичай їм подобається, коли господарі кидають їм снігові кульки.

Собаки можуть наїстися снігу під час розваг з господарем / Фото Unsplash

Тоді вони можуть почати брати у рот сніг, адже думають що це м'ячик. Якщо вони з'їдять багато снігу, то у них може почати боліти живіт.

Зневоднення

Сніг – це просто замерзла вода. Так вони можуть просто їсти його, бо відчувають спрагу. Опалення в приміщенні, яке ми використовуємо взимку, також може спричинити зневоднення. Розлади шлунка також викликають зневоднення.

Якщо ваша собака виявляє ознаки зневоднення, то давайте йому регулярно пити воду.

Скільки годин треба гуляти з собакою?

Власники собак знають про потребу вихованців у прогулянці, незалежно від дощу, снігу чи екстремальних температур повітря. Тож регулярно виводять чотирилапих надвір, хтось робить це двічі на день по годині – дві, а інші лише раз і на декілька хвилин.

Але скільки саме потрібно вихованцеві щодня бігати надворі, щоб почуватися здоровим і загалом задоволеним життям? Відповідь на це запитання дали лікарі-ветеринари.