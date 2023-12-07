Варто знати про причини такої поведінки та до яких наслідків це може призвести. Адже не завжди споживання снігу може бути безпечним.
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Яка існує небезпека?
Власникам тварин варто знати, що у снігу можуть бути отруйні речовини або різні гострі предмети. Там може бути отрута, яку розсипали противники тварин.
До того ж у снігу можуть бути реагенти, якими посипають вулиці. Холодний сніг може прискорити охолодження температури тіла вашого вихованця.
Причини, чому тварини їдять сніг
- Почуття спраги
Якщо собака багато бігає, то він може почати прогріватися, тому і починає їсти сніг. Він почне активно втамовувати спрагу, поїдаючи сніг.
Будьте попереджені: деякі собаки так люблять сніг, що вони будуть його шукати і їсти дуже багато. Це може стати звиканням.
- Самолікування
Деякі собаки, якщо почуваються погано, можуть їсти багато снігу в надії викликати блювоту. Зазвичай вони їдять траву для досягнення цього.
- Розваги
Собакам весело бігати по снігу і зазвичай їм подобається, коли господарі кидають їм снігові кульки.
Собаки можуть наїстися снігу під час розваг з господарем / Фото Unsplash
Тоді вони можуть почати брати у рот сніг, адже думають що це м'ячик. Якщо вони з'їдять багато снігу, то у них може почати боліти живіт.
- Зневоднення
Сніг – це просто замерзла вода. Так вони можуть просто їсти його, бо відчувають спрагу. Опалення в приміщенні, яке ми використовуємо взимку, також може спричинити зневоднення. Розлади шлунка також викликають зневоднення.
Якщо ваша собака виявляє ознаки зневоднення, то давайте йому регулярно пити воду.
Скільки годин треба гуляти з собакою?
Власники собак знають про потребу вихованців у прогулянці, незалежно від дощу, снігу чи екстремальних температур повітря. Тож регулярно виводять чотирилапих надвір, хтось робить це двічі на день по годині – дві, а інші лише раз і на декілька хвилин.
Але скільки саме потрібно вихованцеві щодня бігати надворі, щоб почуватися здоровим і загалом задоволеним життям? Відповідь на це запитання дали лікарі-ветеринари.