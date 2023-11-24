Так, ініціатива Save Pets of Ukraine зібрала рекомендації, на що звертати увагу при зимових прогулянках та як вберегти тваринок від холоду.

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Як доглядати за домашніми улюбленцями взимку?

Важливо пам'ятати, що чим довше тварина перебуває на холоді, тим швидше охолоджуються й можуть промерзнути її подушечки лап, вуха, кінчик хвоста та інші відкриті частини тіла. Якщо до холоду додаються ще опади, проблема стає більш масштабною, навіть за відносно короткочасного перебування на вулиці.

Будьте дуже уважними до своїх чотирилапих й одразу, як помітили ознаки переохолодження, прямуйте у тепло.

Поведінка улюбленця

Під час прогулянки уважно придивляйтеся до тварини. Тремтіння й підтискання лап є вірною ознакою, що їй холодно.

Якщо після повернення з прогулянки собака тремтить, витріть її сухим рушником. Також можна запропонувати попити трохи підсолодженої води - це допоможе хвостику зігрітися і відновити сили.

Відпочинок й активності

На прогулянці проводьте час активно. Обирайте рухливі ігри, аби не давати тварині довго лежати на холодній землі, адже це збільшує ризик переохолодження.

Захист тварини

Міські траси й пішохідні доріжки рясно посипають реагентами, які, потрапляючи на ніжну шкіру лапок, роз'їдають тканини, що призводить до подразнень і запальних процесів, часом навіть до утворення виразок і розвитку дерматитів.

Подбайте про улюбленця й обов'язково обробляйте подушечки лап спеціальним воском, кремами або аерозолями перед виходом на вулицю.

На що звертати увагу при зимових прогулянках / Фото Unsplash

Але якщо шкіра на подушечках лап вашого вихованця надто чутлива або на них є запалення чи травми, краще придбайте йому черевички.

Прогулянки під час ожеледі

Ще одна небезпека взимку – ожеледь. Під час неї тваринка може розтягнути зв'язки, вивихнути лапи чи отримати переломи. Щоб цього уникнути, краще тимчасово виключити різкі рухи з ваших занять. Намагайтеся обходити стороною ділянки, покриті льодом та підозрілі місця, де під снігом можуть ховатися уламки скла, іржаві цвяхи та інші небезпечні предмети.

Якщо уникнути травми не вдалося, негайно покажіть улюбленця ветеринару, адже під легкою кульгавістю може ховатися серйозна травма, що потребує лікування.

Шкідливі звички

Якщо тварина має звичку їсти сніг, тоді необхідно в терміновому порядку її відучити, оскільки це ще один спосіб переохолодитися.

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Амуніція

Відкладіть металеві намордники для теплого сезону, оскільки взимку вони швидко охолоджуються. А ще мають досить великі отвори, через які сніг буде потрапляти на шерсть та робити її вологою.

Тому взимку тварині буде комфортніше у шкіряному наморднику.

Як доглядати за домашніми улюбленцями взимку / Фото Unsplash

Догляд після прогулянки

Після прогулянки обов'язково мийте лапи собаці спеціальним мийним засобом. Небезпечні реагенти можуть зашкодити не лише шкірі, але й призвести до отруєння, якщо вихованець злиже їх з лап.

Після миття не забудьте змастити шкіру подушечок тонким шаром спеціального захисного або дитячого крему.

Кампанія "Теплий будиночок"

З недавнього дослідження, проведеного компанією Kormotech і центром "Соціоінформ", виявилося, що для притулків для тварин гострою проблемою є дефіцит теплих будок для собак і утеплювачів.

Тому ініціатива Save Pets of Ukraine спільно з фондом U-Hearts та організацією Greater Good Charities розпочала кампанію "Теплий будиночок".

Так, понад 50 притулків для тварин по всій Україні отримають 400 теплих будок, спеціально розроблених для середніх і великих порід собак. Ці притулки також отримають ковдри, іграшки та продукти для тварин. На цю мить перші 100 будиночків вже успішно встановлені в притулках, а решта 300 планується доставити протягом місяця.

Кампанія "Теплий будиночок" для притулків з тваринами / Фото Save Pets of Ukraine

Save Pets of Ukraine закликають всіх небайдужих допомагати безпритульним тваринам пережити холоди. Для цього достатньо давати їм теплу води, корм, можна збудувати з підручних матеріалів будиночок, утеплити його ковдрою чи теплими речами.