Зміїні вторгнення залишають у власників будинків тривале відчуття неспокою і страху. Один із таких випадків трапився знову.

Дивіться також Безстрашний дайвер погодував із рук гігантську акулу: приголомшливі фото

Плазун нічого іншого не вигадав, як зістрибнути з вентилятора на стелі прямо на чоловіка, який фіксував змію на відео. Ролик зібрав понад 24 мільйони переглядів в Instagram.

На відео видно, що змія залізла на вентилятор на стелі, намагалася безпечно уникнути контакту з пропелерами, що постійно крутилися. Плазун вирішив зістрибнути, а згодом кинутися на оператора, який фіксував подію.

Чувак знайшов змію, яка вилізла з вентилятора на стелі, коли це відбулося. Що робити в такій ситуації?

– йдеться у дописі.

Оператор на відео кричить від шоку та намагається втекти. Саме через це й далі втрачається чіткість зображення.

Як відбувся інцидент: дивіться відео

Моторошне відео стало популярними, вплинувши на аудиторію на численних платформах соціальних мереж.

Господарі показали, як стрижуть кігті французького бульдога

Не всі улюбленці полюбляють обрізання кігтів, і провести цей процес – один з найважчих. Джо, пес породи французький бульдог, – не виняток. Після численних і безрезультатних спроб постригти кігті песику, господарі вирішили піти на незвичайні заходи. Пес більше не міг вириватися і тікати, а кігті нарешті успішно видалили.