Змія, рятуючись від вентилятора на стелі, накинулася на чоловіка
Зміїні вторгнення залишають у власників будинків тривале відчуття неспокою і страху. Один із таких випадків трапився знову.
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Плазун нічого іншого не вигадав, як зістрибнути з вентилятора на стелі прямо на чоловіка, який фіксував змію на відео. Ролик зібрав понад 24 мільйони переглядів в Instagram.
На відео видно, що змія залізла на вентилятор на стелі, намагалася безпечно уникнути контакту з пропелерами, що постійно крутилися. Плазун вирішив зістрибнути, а згодом кинутися на оператора, який фіксував подію.
Чувак знайшов змію, яка вилізла з вентилятора на стелі, коли це відбулося. Що робити в такій ситуації?
– йдеться у дописі.
Оператор на відео кричить від шоку та намагається втекти. Саме через це й далі втрачається чіткість зображення.
Як відбувся інцидент: дивіться відео
Моторошне відео стало популярними, вплинувши на аудиторію на численних платформах соціальних мереж.
Господарі показали, як стрижуть кігті французького бульдога
Не всі улюбленці полюбляють обрізання кігтів, і провести цей процес – один з найважчих. Джо, пес породи французький бульдог, – не виняток. Після численних і безрезультатних спроб постригти кігті песику, господарі вирішили піти на незвичайні заходи. Пес більше не міг вириватися і тікати, а кігті нарешті успішно видалили.
Ролик в ТікТок набрав понад 3 мільйони переглядів. Хтось вирішив, що це знущання з собаки, проте в домашній обстановці з господарями, а не в салоні для тварин, вихованець точно відчуває менше стресу, хоч і незадоволений.