Тварини здатні вразити своїми здібностями не тільки звичайних людей, а й вчених. Розповідаємо про цікаві здібності птахів, морських мешканців та тварин.

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Птахи бачать більше кольорів, ніж люди

Зір птахів значно кращий, ніж у людей. Птахи мають більше колбочок на сітківці, що чутливі до ультрафіолету. Це дає їм змогу розрізняти набагато більше відтінків. Птахи використовують цю здібність, щоб знаходити собі пару.

Ящірки вміють бігати по воді

На це здатні ящірки виду звичайний василіск. Плазун вагою 200 грамів здатен бігти по воді зі швидкістю 12 кілометрів на годину. Робить він це, дуже швидко та ритмічно відштовхуючись задніми кінцівками.



Василіск, що може бігати по воді / Фото Pinterest

Гірські козли заперечують гравітацію

Ці альпійські тварини можуть спокійно долати майже вертикальні поверхні та балансувати на крихітних виступах. Також вони здатні стрибати на відстань до 2 метрів без розбігу.

Безсмертні медузи

Медуз Turritopsis dohrnii називають безсмертними. Усе тому, що цей вид міняє стадії поліпа та медузи, постійно переходячи в інший вид перед смертю.

Аксолотлі вміють регенерувати

Ці личинки мексиканських саламандр мають дуже активні клітини, що відповідають за відновлення тканин та заживлення ран.



Аксолотлі мають дивовижні здібності до регенерації / Фото Pixabay

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний. ​

Огляд на 360 градусів

Такою здібністю можуть похвалитися тільки 2 тварини: хамелеони та бабки. До прикладу, люди можуть рухати очима тільки на 50 – 60 градусів по горизонталі та 50 – 70 градусів по вертикалі.

Восьминіг, що змінює форму

Восьминоги виду Thaumoctopus mimicus можуть міняти колір та структуру власної шкіри, а також зображати інших тварин. Вони здатні "грати" скатів, крабів, медуз, морських змій тощо. Вони роблять це для того, щоб налякати хижаків.

Кити можуть спати "наполовину"

Одна із "суперздібностей" китів – спати однією півкулею мозку, в той час, як друга відповідає за дихання. Під час такого сну кити час від часу виринають на поверхню за повітрям. Цікавим є те, що вони закривають одне око під час сну.

Щоб "виспатися", кожній півкулі потрібно близько 4 годин.

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Кити використовують звук, як у реактивного літака

Звуки, які кити використовують для спілкування, дуже голосні – до 188 децибелів. До слова, люди чують тільки звуки до 90 децибелів, а реактивний літак пересувається із шумом близько 140 децибелів.

Завдяки цим звукам кити можуть чути одне одного на відстані до 800 кілометрів.



Кити чують одне одного на відстані 800 кілометрів / Фото Unsplash

Птахи можуть "передбачати майбутнє"

Цікава історія відбулася із птахами виду "золотокрила очеретянка". У 2014 році Південь США постраждав від жахливого торнадо. А майже всі птахи цього виду покинули регіон за кілька днів до стихійного лиха – це відстежили за GPS-браслетами на лапках.

Ймовірно, птахи відчули інфразвукові хвилі, які випромінювало торнадо.