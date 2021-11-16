Животные способны удивить своими способностями не только обычных людей, но и ученых. Рассказываем об интересных способностях птиц, морских обитателей и животных.

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Птицы видят больше цветов, чем люди

Зрение птиц значительно лучше, чем у людей. Птицы имеют больше колбочек на сетчатке, которые чувствительны к ультрафиолету. Это позволяет им различать гораздо больше оттенков. Птицы используют эту способность, чтобы находить себе пару.

Ящерицы умеют бегать по воде

На это способны ящерицы вида обыкновенный василиск. Пресмыкающиеся весом 200 граммов способно бежать по воде со скоростью 12 километров в час. Делают они это, очень быстро и ритмично отталкиваясь задними конечностями.



Василиск, который может бегать по воде / Фото Pinterest

Горные козлы отрицают гравитацию

Эти альпийские животные могут спокойно преодолевать почти вертикальные поверхности и балансировать на крошечных выступах. Также они способны прыгать на расстояние до 2 метров без разбега.

Бессмертные медузы

Медуз Turritopsis dohrnii называют бессмертными. Все потому, что этот вид меняет стадии полипа и медузы, постоянно переходя в другой вид перед смертью.

Аксолотли умеют регенерировать

Эти личинки мексиканских саламандр имеют очень активные клетки, отвечающие за восстановление тканей и заживление ран.



Аксолотли обладают удивительными способностями к регенерации / Фото Pixabay

В мире еще столько всего, что можно изучать чуть ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но и полезен. ​

Обзор на 360 градусов

Такой способностью могут похвастаться только 2 животных: хамелеоны и стрекозы. К примеру, люди могут двигать глазами только на 50 – 60 градусов по горизонтали и 50 – 70 градусов по вертикали.

Осьминог, изменяющий форму

Осьминоги вида Thaumoctopus mimicus могут менять цвет и структуру собственной кожи, а также изображать других животных. Они способны "играть" скатов, крабов, медуз, морских змей и прочих. Они делают это для того, чтобы напугать хищников.

Киты могут спать "наполовину"

Одна из "суперспособностей" китов – спать одним полушарием мозга, в то время как второе отвечает за дыхание. Во время такого сна киты время от времени выныривают на поверхность за воздухом. Интересно то, что они закрывают один глаз во время сна.

Чтобы "выспаться", каждому полушарию нужно около 4 часов.

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Киты используют звук, как у реактивного самолета

Звуки, используемые китами для общения, очень громкие – до 188 децибел. К слову, люди слышат только звуки до 90 децибел, а реактивный самолет передвигается с шумом около 140 децибел.

Благодаря этим звукам киты могут слышать друг друга на расстоянии до 800 километров.



Киты слышат друг друга на расстоянии 800 километров / Фото Unsplash

Птицы могут "предсказывать будущее"

Интересная история произошла с птицами вида "золотокрылая камышевка". В 2014 году Юг США пострадал от ужасающего торнадо. А почти все птицы этого вида покинули регион за несколько дней до стихийного бедствия – это отследили по GPS-браслетам на лапках.