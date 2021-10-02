Зірки тіктоку: 2 балакучих коргі підкорюють мережу – веселі відео

Собаки породи коргі Хеммі та Олівія дуже милі та кумедні. Однак їх власники знімають тікток не тільки для розваг. Ці хвостаті красунчики здатні підняти настрій та розвеселити хворих дітей.

Власники песиків мали багато вільного часу на карантині й хотіли якось розважитися. Саме тому вони вирішили завести тіткток для Хеммі та Олівії.

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Коргі мають 4 мільйони підписників: дивіться відео

Зараз кумедні коргі мають понад 4 мільйони підписників. Родзинкою каналу стало те, що коргі "озвучують" людськими голосами. Песики потрапляють в кумедні ситуації та ніби розмовляють між собою.

Навіть ті, хто не знає англійської мови, можуть переглядати відео, адже вони дуже прості та інтуїтивно зрозумілі.

А дітям можна пропонувати такі ролики для вивчення іноземної мови: цей процес точно буде веселим і зовсім не марудним.

Ці відео можуть допомогти дітям вивчати англійську мову

Допомагають дітям одужувати

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для ньогощо містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Власники собак отримали відгуки від батьків діток, які лежать у лікарні. Батьки розповідають, що відео із коргі допомагають дітям підіймати настрій, а це сприяє їх одужанню.

Собаки допомагають дітям одужувати

Випустили 400 відео

Знімати собак непросто. Для того, щоб змусити песиків грати на камеру, використовують ласощі. Найважче – переконати коргі відкрити рот і "розмовляти".

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Втім, процес зазвичай проходить весело. Власники Хеммі та Олівії зняли вже 400 відео та не збираються зупинятися на цьому.