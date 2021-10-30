За словами храмовників, крокодил жодного разу не нападав на людей чи тварин.

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Бабія їсть двічі на день – вранці та після обіду. Її щоденний раціон – 1 кілограм рису. Працівники індійського храму Падманабхасвамі сумлінно годують тварину, яка живе тут вже 70 років.

Що відомо про Бабію Ця істота – Ця істота – болотний крокодил . Особини цього виду живуть у південній Азії, а особливо в Індії. Цей вид – доволі рідкісний та перебуває у загрозливому становищі через браконьєрів. На свободі такі крокодили живуть приблизно 50 років – Бабія вважається старожилкою. Звичайний раціон болотного крокодила – риба, птахи та інші тварини.

Бабія їсть кілограм рису на день / Фото Pixabay

Хоч крокодили – хижі тварини, які часто нападають на людей, Бабія рве усі шаблони. Самка крокодила, за словами працівників храму, жодного разу не нападала ні на людей, ні на тварин.

Вона не отримує м’яса і навіть не нападає на рибу в озері,

– розповіли у храмі.

Чудо-істота живе у святині вже 70 років та дивує прихожан і туристів. До того ж рептилія доволі дружня та слухняна.

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За словами первосвященика Чандрапракаша Намбісана, у 2020 році він попросив Бабію повернутися до ставка, коли вона зайшла до храму. На диво, рептилія дослухалася до слів храмовника та повернулась до свого улюбленого місця.

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Бабія стала "візитівкою" храму – тепер озеро біля Падманабхасвамі відоме як домівка крокодила-вегетаріанця. Багато людей відвідують храм лишень для того, щоб подивитися на дивовижну Бабію.

Бабія дружня та мирна істота / Фото Ananthapura Temple