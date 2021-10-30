По словам служителей храма, крокодил ни разу не нападал на людей или животных.

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Бабия ест дважды в день – утром и после обеда. Ее ежедневный рацион – 1 килограмм риса. Сотрудники индийского храма Падманабхасвами добросовестно кормят животное, живущее здесь уже 70 лет.

Что известно о Бабие

Это существо – Это существо – болотный крокодил . Особи этого вида обитают в южной Азии, а особенно в Индии. Этот вид довольно редок и находится в угрожающем положении из-за браконьеров. На свободе такие крокодилы живут примерно 50 лет – Бабия считается старожилкой. Обычный рацион болотного крокодила – рыба, птицы и другие животные.



Бабия ест килограмм риса в день / Фото Pixabay

Хотя крокодилы – хищные животные, которые часто нападают на людей, Бабия рвет все шаблоны. Самка крокодила, по словам работников храма, ни разу не нападала ни на людей, ни на животных.

Она не получает мяса и даже не нападает на рыбу в озере,

– рассказали в храме.

Чудо-существо живет в святыне уже 70 лет и удивляет прихожан и туристов. К тому же рептилия довольно дружелюбная и послушная.

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По словам первосвященника Чандрапракаша Намбиссана, в 2020 году он попросил Бабию вернуться в пруд, когда она зашла в храм. Удивительно, рептилия прислушивалась к словам служителя храма и вернулась к своему любимому месту.

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Бабия стала "визитной карточкой" храма – теперь озеро возле Падманабхасвами известно как дом крокодила-вегетарианца. Многие посещают храм только для того, чтобы посмотреть на удивительную Бабию.



Бабия дружеское и мирное существо / Фото Ananthapura Temple