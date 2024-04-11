Знайшла в інтернеті: жінка прихистила кота розміром з її 10-річну доньку – гігантські фото

Крістін Сегуїн з Канади була шокована несподіваним поворотом подій, коли домашня тварина, яку вона вважала маленьким котиком, виявилася розміром з її 10-річну доньку. Коли їй привезли домашню тварину, у жінки "перехопило подих".

Жінка, помилково підрахувала, що Аксель, якого вона рятує, важить 19 фунтів замість 19 кілограмів. В результаті була шокована, виявивши, що кіт був такого ж розміру, як і її собака Чарлі.

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Жінка забрала додому кота-гіганта

Кіт був настільки великим, що коли сидів на 10-річній Амелі, жінці здавалося, що він її просто розчавить.

Аксель ледь міг ходити. Він задихався і часто перекочувався. Зараз ми підтримуємо його шлях до схуднення, сподіваючись допомогти йому скинути більше ніж півтора кілограма,

– каже Крістін.

Зараз жінка часто показує життя Акселя в соціальних мережах. У них вона демонструє, як він насилу ходить по дому і катається в очікуванні погладжування живота.

Жінка випадково переплутала вагу домашньої тварини / Фото Kennedy News & Media

При цьому каже, що фото та відео не передають усього цього. Коли його тільки забирали, щоб перенести з транспортної машини в їхню, знадобилося двоє людей, тому що його вага перевищувала вагу переноски, і та ламалася в нижній частині.

Коли він тільки приїхав, сім'я поставила його туалет поруч із ліжком, а їжу – з іншого боку, тому що коли він просто робив хоч кілька кроків, то перевертався на бік та падав.

Аксель зміг скинути близько 3 кілограмів / Фото Kennedy News & Media

Любителька тварин, яка часто бере на виховання кішок і собак, посадила Акселя на сувору дієту, щоб допомогти йому скинути кілька кілограмів. Він сидить на дієті за рецептом. Його харчування коштує від 200 до 300 доларів на місяць.

Наразі Аксель втратив майже 3 кілограми й важить близько 16 кілограмів. Крістін також сказала, що тепер він "активніший" і навіть може застрибнути на диван.