Кіт втік після того, як його господарка завела собаку. Однієї ночі він просто не повернувся додому.

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Товариство тварин Чарльстона повідомило, що кішка, нещодавно виявлена офіцерами з контролю за тваринами, була відсканована на наявність мікрочипа та ідентифікована як містер Моджо.

Тварина пішла з дому приблизно за 3 кілометри від того місця, де була знайдена.

Ерін, власниця пухнастого, в один день взяла з притулку двох котів. Втім, містер Моджо втік після того, як вдома з'явився ще й собака.

Він був домашнім/вуличним котом, який зазвичай приходив додому, але після тієї ночі він більше не повертався,

– йдеться у повідомленні притулку.

Протягом декількох тижнів Ерін розклеювала листівки у своєму районі, розміщувала їх у соціальних мережах та перевіряла притулок. Вона робила все, але містера Моджо не знайшли. Коли жінці подзвонили, й сказали, що кіт був знайдений через 10 років, вона розплакалася.

Містер Моджо та його господарка Ерін зустрілися завдяки мікрочипу чотирилапого / Фото upi.com

У притулку повідомили, що Ерін кинулася до Чарльстонського товариства тварин, щоб повернути свого хлопчика.

В Ірландії собака 26 днів йшов додому

У Північній Ірландії собака породи золотистий ретривер по кличці Купер повернувся додому через 26 днів після свого зникнення. Тварина пройшла понад 64 кілометри до будинку своїх господарів, які відмовились від нього.

Коли сім'я покинула Купера, для нього знайшли нових власників, але він втік і відправився на пошуки колишніх.