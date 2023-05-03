Зниклий Чіф знайшовся через 6 років

Працівники Хантінгтон-Кейбелл-Уейн розповіли, що сімейна пара привела пітбуля і повідомила про поміченого бездомного собаку біля озера Іст-Лін в окрузі Уейн. Тварина була перевірена на предмет наявності мікрочипа, і з'ясувалося, що це пес на прізвисько Чіф.

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Власницею собаки виявилася Тара Хілліс, яка проживає у Джорджії, в районі Атланти. Дивно, що жінку та її вихованця поділяли аж 756 кілометрів. Тара розповіла співробітникам притулку, що Чіф пропав безвісти вже 6 років тому. За її словами, йому було приблизно 1,5 року, коли він пішов із дому.

Він або перестрибнув паркан, або підкопався під нього,

— сказала Хілліс. Співробітники притулку не мали жодних даних про те, де собака перебував усі ці роки і як він опинився на такому далекому і несподіваному місці, але Чіф був здоровий і доброзичливий. Господиню і собаку розділяли 800 кілометрів: дивіться відео

В Ірландії собака 26 днів йшов додому

У Північній Ірландії собака породи золотистий ретривер по кличці Купер повернувся додому через 26 днів після свого зникнення. Тварина пройшла понад 64 кілометри до будинку своїх господарів, які відмовились від нього.

Коли сім'я покинула Купера, для нього знайшли нових власників, але він втік і відправився на пошуки колишніх.