Коли сім'я покинула Купера, для нього знайшли нових власників, але він втік і відправився на пошуки колишніх. Історію Купера розповіла благодійна організація Lost Paws NI, яка займається пошуком загублених домашніх улюбленців.

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1 квітня Купера привезли у новий будинок в місті Дунганнон. Однак Купер втік з машини в той момент, коли він і його новий власник прибули додому.

Купер був надзвичайно боязким собакою в новому середовищі, і якось зумів вислизнути від свого власника,

– розповіли в організації.

Волонтери говорили з місцевими мешканцями, розставляли годівниці-приманки та камери спостереження, але собака постійно вислизував від них. Його бачили пастухи, але оскільки ретривер не полював на овець, йому не заподіяли шкоди.

Купера шукали усіма можливими способами / Фото Lost Paws NI

Купер здолав 64 кілометри за 26 днів, прийшовши до будинку своїх колишніх господарів у Тоберморі. Втім, собаку таки повернули його новій родині.

Купер 26 днів йшов до колишніх господарів, які відмовилися від нього / Фото Lost Paws NI

Новий господар зазначив, що Купер трохи схуд під час своєї довгої подорожі, але відновлює сили вдома.

Собаку знайшли і повернули новій родині / Фото Lost Paws NI