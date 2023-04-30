Поліція 30 кілометрів гналася за страусом ему, який втік з ферми

Страус злякався шуму будівельних робіт біля його будинку в Гаррімані, перестрибнув через двометровий паркан і втік. Його власник Гаррі МакКінні почав шукати свого вихованця через оголошення в соціальних мережах.

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Йому одразу почали надходити повідомлення про місцеперебування птиці, очевидці підкріплювали свої слова відеодоказами. МіМу був помічений біля різних визначних пам'яток міста, ресторанів, а потім його почала переслідувати поліція.

Погоня почалася на швидкості 30 кілометрів на годину, потім страус прискорився до 64 кілометрів на годину. Три поліцейські машини їхали за птахом понад 30 кілометрів, після чого правоохоронці схопили ему.

Коли МіМу повернули додому, він знову втік і знову був спійманий поліцією. Власник страуса збільшив висоту паркану до 2,7 метра, щоб його вихованець був у безпеці.

Як відбувалася погоня за птахом: дивіться відео

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