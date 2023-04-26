Компанія Kenai Cinemas підтвердила, що лось забрів у фоє кінотеатру, порився у смітті, з'їв попкорн і засунув свою морду в коробку з "Хеппі Міл" від McDonald's. Після цього тварина просто пішла, як ні в чому не бувало.

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Одна зі співробітниць записала відео, як тварина увійшла до будівлі. На записі чути, як вона кличе менеджера Рікі Блека, який сказав, що на той час працював нагорі.

За словами Блека, працівниця була за прилавком, і лось не був для неї безпосередньою небезпекою. Вона говорила, що досить сміятися.

На опублікованому відео видно, як лось спокійно пересувається приміщенням, а почувши ароматний запах попкорну – не втримався і запхав своє рильце у тарілку зі снеками. Згодом він знайшов коробку з "Хеппі Міл" від McDonald's, якою також посмакував.

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Нік Фаулер, біолог з Департаменту риби та дичини Аляски, сказав, що лосі зазвичай харчуються гілками, листям та іншими рослинними матеріалами.

Я не знаю, чи корисний "Хеппі Міл" для лося чи ні. Однак я можу з упевненістю сказати, що він не входить до його природного раціону,

— розповів фахівець.

Співробітники кінотеатру почали кричати на дику тварину і стукали по стінах, поки вона не пішла з коробкою на морді.

У лікарню на Алясці завітав лось

Раніше медичний персонал однієї із лікарень Аляски заявив, що лось увійшов у вхідні двері вестибюля парку здоров'я Провіденс після того, як побачив декоративні рослини в горщиках через скляні панелі на передній частині будівлі. Поява тварини для багатьох стала несподіванкою, але дехто не злякався та почав годувати лося-бешкетника з рук.

На опублікованому відео видно як однорічний лось-дитинча підійшов до декоративного дерева і почав його їсти. За витівками дикої тварини спостерігали пацієнти, медичний персонал і охоронці. Через деякий час дику тварину вивели з приміщення лікарні.