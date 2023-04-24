Лисиця прийшла до бійців ЗСУ і намагалася поцупити лопату

Руда спробувала поцупити лопату, якою захисники рили окопи. Про це повідомили у пресслужбі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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Кумедне відео зняв один із військовослужбовців 110-ї окремої механізованої бригади.

У бригаді пожартували, що ситуація могла б бути такою:

"Пане командир, копання окопу унеможливлене, лопату втрачено",

"Як втрачено?",

"Отак:".

На опублікованому відео видно, що лисиця підійшла до воїна зовсім близько. Чоловік тримав свою лопату за ручку, а тварина намагалася вхопитися за неї зубами. Руда після кількох спроб "здалася" і втекла від військових кудись у кущі.

Як лисиця боролася за лопату із воїном: кумедне відео

Воїн 110-ї ОМБр сміявся, коли знімав це на відео. До слова, лісова тварина зовсім не боялася звуків вибухів, які лунали під час проведення цієї "спецоперації".

Прикордонники показали, як рятують тварин після окупації ЧАЕС

Після окупації Чорнобильської зони звірі почали боятися людей. Пояснення одне – тварини хочуть уберегти своє життя, адже загарбники полювали на них. Дедалі рідше українські військові помічають тварин поруч з собою у цій зоні. Втім, інколи все ж вдається трохи "поспілкуватися" з ними.

При зустрічі з тваринами наші захисники обов'язково підгодовують їх чимось смачненьким. Зокрема, піклуються про лісових мешканців Чорнобильського заповідника українські прикордонники.