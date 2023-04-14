Український захисник приручив дикого кабанчика
Так, один із бійців ЗСУ завів собі нового друга – маленького дикого кабанчика. Він доглядає тваринку, самостійно вигодовуючи молоком із пляшечки. У мережі були опубліковані відповідні відео, доза милості яких зашкалює.
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Захисникові вдалося приручити порося, яке тепер є "хвостиком" воїна. Українські військові вкотре показали, що для них важливе кожне життя, і вони зроблять все, аби врятувати.
Поросячий тато,
– жартують побратими військового.
На опублікованих у соцмережах відео помітно, що малюк практично ручний та скрізь бігає за своїм людським товаришем. Порося зовсім не боїться інших військових і чудово проводить час на бойових позиціях з ними.
Військовий власноруч вигодовує кабанчика: дивіться відео
Порося майже ручне: дивіться відео
Боєць ЗСУ намагається приручити дику нутрію Маньку
Український військовий медик Андрій показав, як намагається приручити дику нутрію. Він називає тварину другом і вже дав їй прізвисько – Машунька Андріївна.
Нутрія почала приходити у гості на позицію військових кілька місяців тому. Відтоді її почали підгодовувати. Нині Андрій регулярно публікує відео, де намагається змотивувати тварину підійти якнайближче та погодувати смаколиками.