Так, один із бійців ЗСУ завів собі нового друга – маленького дикого кабанчика. Він доглядає тваринку, самостійно вигодовуючи молоком із пляшечки. У мережі були опубліковані відповідні відео, доза милості яких зашкалює.

Захисникові вдалося приручити порося, яке тепер є "хвостиком" воїна. Українські військові вкотре показали, що для них важливе кожне життя, і вони зроблять все, аби врятувати.

Поросячий тато,

– жартують побратими військового.

На опублікованих у соцмережах відео помітно, що малюк практично ручний та скрізь бігає за своїм людським товаришем. Порося зовсім не боїться інших військових і чудово проводить час на бойових позиціях з ними.

Військовий власноруч вигодовує кабанчика: дивіться відео

Порося майже ручне: дивіться відео

Боєць ЗСУ намагається приручити дику нутрію Маньку

Український військовий медик Андрій показав, як намагається приручити дику нутрію. Він називає тварину другом і вже дав їй прізвисько – Машунька Андріївна.

Нутрія почала приходити у гості на позицію військових кілька місяців тому. Відтоді її почали підгодовувати. Нині Андрій регулярно публікує відео, де намагається змотивувати тварину підійти якнайближче та погодувати смаколиками.