Так, напередодні Великодня у тіктоку поширюється тренд із котиками "ги-ги, це ж великодній кролик". Pets 24 підготував для вас кумедну пухнасту добірку котиків-кроликів.

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"Ги-ги, це ж великодній кролик"

Один із щасливих власників котика вирішив опублікувати у тіктоку кумедне відео, на якому його улюбленець перетворився на кролика. Його відео стало вірусним, й заполонило мережу. І ні, це не магія, а звичайна тікток-маска.

Технології здатні зробити багато, наприклад, дещо видозмінити певні частини тіла, зокрема і тваринного. Так, популярна маска змінює вушка котиків на кролячі.

Та це ж великодній кролик такий вухатий-вухатий, а я думала, що це наш Гарік,

– супроводжується звуком відеотренд.

Змушені зізнатися, що виглядає це дуже кумедно – звичні пухнасті вушка стають довгими, роблячи із кота кролика.

Пропонуємо і вам переглянути декілька відео із трендом "ги-ги, це ж великодній кролик":

Більше відео із цим трендом можна переглянути у тіктоку за хештегом "великоднійкролик"

Зауважимо, відео із котиками вже неодноразово ставали трендами у тіктоку. Різноманітні ролики із пухнастими улюбленцями – вічний двигун трафіку у цій соціальній мережі. Це й не дивно, адже доза милості та кумедності у подібних відео зашкалює!

Скоро вже буде Пасха, замовляйте м'яско

Днями 5-річний хлопчик Матвій став зіркою мережі після публікації відео, на якому він закликає готуватися до Великодня і купувати на свято "м'яско і ковбаску". Відео з дитиною уже набрало мільйони переглядів, а користувачам так сподобався ролик, що багатьох надихнув на творчість.

На відео хлопчик каже: "Скоро вже буде Паска, так шо заказуйте м'яско, та ковбасу, та сардельки, та курочки. Все те, що є домашнє – заказуйте".

Ролик став вірусним:

Зняти відео, яке так швидко стало вірусним, сім'ї вийшло випадково. При цьому батьки юного тіктокера зауважують, що син постійно видає якісь "перли".