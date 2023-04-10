У лікарню на Алясці завітав лось, щоб перекусити
Медичний персонал заявив, що він увійшов у вхідні двері вестибюля парку здоров'я Провіденс після того, як побачив декоративні рослини в горщиках через скляні панелі на передній частині будівлі. Поява тварини для багатьох стала несподіванкою, але дехто не злякався та почав годувати лося-бешкетника з рук.
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На опублікованому відео видно як однорічний лось-дитинча підійшов до декоративного дерева і почав його їсти. За витівками дикої тварини спостерігали пацієнти, медичний персонал і охоронці.
Лось завітав до лікарні на Алясці / Фото Providence Alaska
У результаті правоохоронці заблокували меблями плацдарм для руху лося, щоб він скоріше покинув приміщення. Дику тварину вивели з приміщення лікарні.
Тварина вирішила перекусити у вестибюлі лікарні / Фото Providence Alaska
Користувачі соціальних мереж поширили кумедне відео. На ньому видно як лось повільно розглядається по сторонах вестибюля, а потім підходить до зеленого дерева і починає смакувати його.
У лікарню на Алясці завітав лось, щоб перекусити: дивіться відео
Фахівці нагадали, що попри незграбність та доброзичливий вигляд, лосі можуть бути дуже небезпечними для людей. Так, щорічно на Алясці від них постраждає більше людей, ніж від ведмедів.