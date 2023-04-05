Пара випадково прилетіла з Африки із геконом у валізі

У їх багаж проліз гекон. Тварина заховалася серед речей та пролетів 8 тисяч кілометрів до Вейкфілда.

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Мандрівники розпакували валізу приблизно через 4 дні після повернення з поїздки. Раптово закохані помітили, що щось рухається в сумці. Трохи уважніше придивившись, пара побачила серед речей гекона.

Вони помістили крихітного плазуна до пластикового контейнера та зателефонували в службу захисту тварин.

Дивовижно, що гекон пережив такий довгий шлях у валізі, потім залишився там ще на 4 дні до того, як його помітили. До слова, таке відбувається не вперше. Наразі у нас є декілька геконів з різних континентів. Здається, вони дуже добре адаптуються до неволі,

– сказав працівник RSPCA Девід Голгейт.

Гекона відправили у відповідне місце утримання – до центру порятунку екзотичних тварин Reptilia в Оссетті, Західний Йоркшир.

Пара випадково прилетіла з Африки із плазуном у валізі / Фото UPI​

Жінка виявила у своєму холодильнику гекона після покупок у Lidl

29-річна Ніката Моран, яка купила фрукти в Lidl, серед полуниці побачила дитинча стінного гекона. Воно пережило подорож довжиною майже 3 000 миль.

Вона обережно зловила гекона, довжина якого становила лише 2,5 сантиметра, на зворотну сторону ложки, перш ніж помістити істоту в пластиковий контейнер та подзвонити в RSPCA. Окрім відсутності хвоста, який мав би відрости, гекон був неушкодженим.