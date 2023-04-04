Їхати в Польщу з України з тваринами стане складніше

Згідно з новими правилами ввезення, тварини, що переміщуються, повинні відповідати вимогам законодавства Європейського Союзу.

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Людина може перевезти до п'яти домашніх тварин. Собак, котів і тхорів можна ввозити відповідно до стандартної процедури, якщо виконано всі вимоги ЄС:

тварина правильно позначена мікрочипом;

має дійсне щеплення від сказу;

тварина має поточний серологічний тест для визначення титру антитіл проти сказу;

супроводжується довідкою про стан здоров'я відповідно до зразка, встановленого законодавством ЄС, дійсним паспортом, виданим в одній з країн-членів ЄС.

Поки що польські служби не вимагатимуть 90-денного періоду очікування з дати забору зразка крові для перевірки титру антитіл проти сказу в сироватці крові, якщо результат тесту є задовільним (> 0,5 МО/мл) і зазначений у свідоцтві про стан здоров'я тварини.

У довідці про стан здоров'я український офіційний ветеринарний лікар повинен перекреслити відповідне засвідчення щодо 90-денного періоду очікування, поставивши на полях свій підпис та печатку з іменем,

– заявили у польській ветеринарній інспекції.

Також підкреслили, що до довідки про стан здоров'я обов'язково додається документація про проходження обстеження.

Крім того, зазначається, що в ЄС діють окремі правила для ввезення птахів, кроликів та інших тварин.