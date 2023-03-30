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Карти були створені за допомогою Google Keyword Planner з аналізом пошукових запитів 170 різних тварин у більш ніж 180 країнах. Дослідники шукали фрази "(назва тварини) сафарі" і "як побачити (назва тварини)" різними мовами.

У трійку найпопулярніших увійшли:

тигр , який зайняв перше місце в 44 країнах,

, який зайняв перше місце в 44 країнах, бегемоти – у 25 країнах,

– у 25 країнах, дельфіни – в 17 країнах.

Дивлячись на результати конкретних країн, дослідження показує, що тигр є улюбленим у США – це номер 1 для більшості штатів, а за ним слідують верблюд і лось.



Найпопулярніші тварини в різних країнах світу / Фото Explore

У Європі результати були різними

Жителі Великої Британії найбільше хотіли б побачити дельфіна.

В Іспанії та Португалії найбільш популярний кит.

У Франції найбільше хотіли б побачити бегемотів.

Німці найбільше цікавляться лосями.

У Болгарії хочуть побачити зебр.

В Румунії – горил.

Серед жителів Австралії на першому місці опинилися мавпи.

Новозеландці найбільше хотіли б побачити дельфінів.

В Африці найбільше хотіли б побачити тигрів.

У Південній Америці лелеки займають перше місце в Болівії, коні – в Аргентині, пінгвіни – в Перу, а кити – в Бразилії.

Найпопулярніші місця для поціновувачів дикої природи

Туристична компанія Explore також склала рейтинг найпопулярніших місць для любителів дикої природи за даними соціальних мереж. В результаті Канада стала країною, яка найчастіше згадувалася в контенті про дику природу в Instagram і TikTok – станом на лютий 2023 року кількість повідомлень і переглядів за цим хештегом склала 203 392 682.

Друге місце дісталося Австралії (157 460 607 переглядів), за нею йдуть Велика Британія (68 490 337), Південна Африка (14 746 866) та Бразилія (9 939 969).