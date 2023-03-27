На деревах у Чернівцях знову помітили зелених папуг

Вони живуть на деревах: платанах, кленах та інших, на котрих є насіння. Про це у фейсбуці розповіла Тетяна Гаврилова.

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Ні, це не Африка і не Шрі-Ланка. Це Чернівці, Україна! Тільки сьогодні їх побачила, читала протягом півтора року, що в Чернівцях розплодилися зелені папуги... Стала вивчати питання, і це дивовижно. Виявляється, це не поодинокий випадок, у Європі останні роки все частіше стали помічати зелених папуг у різних місцях, де раніше вони не були помічені,

– заявила очевидиця.

Папуга Крамера – один із видів папуг, яких з давніх часів утримують в неволі. Вони здатні запам'ятовувати та імітувати різноманітні звуки, хоча за цими здібностями поступаються багатьом іншим папугам. У природі живуть до 25 років.

Вони усеїдні – харчуються плодами, горіхами, зернами. Можуть їсти також квіти, бруньки й зелені частини рослин, п'ють квітковий нектар.

Зелені птахи заполонили дерева Чернівців / Фото Тетяни Гаврилової

Тетяна написала, що вирішила зняти коротеньке відео, адже це цікавіше, ніж просто фото.

Все ж таки екзотично папуги дивляться на деревах в Чернівцях,

– підсумувала вона.

Папуги Крамера у Чернівцях: дивіться відео

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