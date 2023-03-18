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Цей вид ящірок називають "бородатий дракон". Так їх називають через луску та "бороду" з шипами під підборіддям, яка роздувається залежно від настрою. Їх часто заводять як домашніх вихованців.

На кадрах рептилія "ловить" жуків у відеогрі, яка включена на мобільному телефоні. Цю курйозну картину зняв на камеру власник домашньої ящірки.

Ймовірно, її інтерес до гаджетів та ігор виник зовсім не з цікавості. Просто рептилія зголодніла, а комахи на екрані наче живі! Чому б їх не з'їсти, а заразом вийти з гри переможцем! Адже ящірки дуже спритно вміють ловити жуків.

Рептилія-геймер показала відмінні навички у "полюванні" на жуків: дивіться відео

"Бородатий дракон": коротко

Бородата агама (Pogona barbata), вона ж бородатий дракон, або бородата ящірка, або прибережна агама – ящірка сімейства агамових, загону ігуаноподібних. Відмінна риса Pogona barbata – борода, яку формують розташовані поперек горла плоскі витягнуті шипи, що переходять на боки голови, чим нагадують стрижену бороду.

Такі вихованці дуже популярні у різних країнах світу. Зокрема, в Австралії, Італії та інших. Вони дуже ніжні до господарів, допитливі та активні протягом дня.

Представники цього виду невибагливі у їжі і можуть харчуватися не тільки комахами, а й квітами, фруктами та рослинами. Головне їхнім власникам не забувати їх вчасно годувати!