Поросятко приймає гарячу ванну з пінною
Ось і порося на відео, яке з'явилося в мережі, теж так вважає. Трохи втомившись від типових поросячих справ, він вирішив прийняти ванну і відмінно розслабився, повалявшись в теплій воді з мильною піною.
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Поросяткові дуже сподобалося купання. Підтвердження цього – задоволена рожева мордочка. Його господарі добре постаралися, аби принести задоволення своєму вихованцеві. Вони помістили його у раковину, заповнену теплою водою з пінною. Поки свинка релаксувала, її встигли і помити, тож це ще й чудовий спосіб заспокоєння вашої тварини.
Користувачі були в захваті від купання поросяти, яке просто кайфувало від такого релаксового завершення вечора. Ось декілька коментарів:
- "Ой, який милий рожевий свинтус. Посміхається так кумедно",
- "Добре йому, заздрю",
- "Це нормально, що я хочу опинитися на місці цієї свинки",
- "Божечки, що за солодке поросятко. Мені теж потрібне таке".
Дивіться кумедний момент купання порося: відео
Після спа-процедур порося напевно вирушило у тепле ліжечко спати. Ми, звісно, радіємо за нього, але не від щирого серця, адже теж дуже сильно хочемо прийняти ванну та поринути у сон, але поки на роботі.
Гігантського кота на вулиці приймають за собаку
Зазвичай ми звикли бачити котів середнього розміру, які не викликають жодного здивування. Але це не про мейн-куна на кличку Фінн. Коли люди бачать цього пухнастого на вулиці, лякаються. Кіт просто гігантського розміру.
У 2017 році Наталі Боуман, яка мешкає у Каліфорнії, взяла кошеня породи мейн-кун і припускала, що улюбленець виросте великим, але кіт перевершив всі очікування. Зараз довжина тіла кота становить 1,3 метра, він не просто великий, а величезний. Наталі полюбляє гуляти з вихованцем на повідці, і її забавляє, як випадкові перехожі нерідко приймають Фінна за собаку.