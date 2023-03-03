Поросятко приймає гарячу ванну з пінною

Ось і порося на відео, яке з'явилося в мережі, теж так вважає. Трохи втомившись від типових поросячих справ, він вирішив прийняти ванну і відмінно розслабився, повалявшись в теплій воді з мильною піною.

Читайте також Вуличний кіт Гацек став найпопулярнішим туристичним об'єктом Щецина

Поросяткові дуже сподобалося купання. Підтвердження цього – задоволена рожева мордочка. Його господарі добре постаралися, аби принести задоволення своєму вихованцеві. Вони помістили його у раковину, заповнену теплою водою з пінною. Поки свинка релаксувала, її встигли і помити, тож це ще й чудовий спосіб заспокоєння вашої тварини.

Користувачі були в захваті від купання поросяти, яке просто кайфувало від такого релаксового завершення вечора. Ось декілька коментарів:

"Ой, який милий рожевий свинтус. Посміхається так кумедно",

"Добре йому, заздрю",

"Це нормально, що я хочу опинитися на місці цієї свинки",

"Божечки, що за солодке поросятко. Мені теж потрібне таке".

Дивіться кумедний момент купання порося: відео

Після спа-процедур порося напевно вирушило у тепле ліжечко спати. Ми, звісно, радіємо за нього, але не від щирого серця, адже теж дуже сильно хочемо прийняти ванну та поринути у сон, але поки на роботі. Гігантського кота на вулиці приймають за собаку Зазвичай ми звикли бачити котів середнього розміру, які не викликають жодного здивування. Але це не про мейн-куна на кличку Фінн. Коли люди бачать цього пухнастого на вулиці, лякаються. Кіт просто гігантського розміру.