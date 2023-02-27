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Гацек став найпопулярнішим туристичним об'єктом в Щецині

За історіями деяких місцевих жителів, вперше кіт з'явився на вулиці 10 років тому. Він привернув увагу після появи в документальному фільмі 2020 року, який загалом переглянули 4,5 мільйона разів у Facebook і на YouTube.

Тепер любителі котів з усієї Європи з'їжджаються, щоб побачити Гацека в його дерев'яному будиночку, де за ним доглядають власники сусіднього магазину. Над його будиночком також повісили табличку про те, що Гацека не можна турбувати, коли він спить, і поруч з ним можна залишати частування. Милого котика підгодовують, і він очікувано розтовстів.

В Гацека є свій Instagram

Наразі котик перебуває на першій позиції серед історичних місць середньовічного міста, включаючи замок поморських герцогів, побудований у 1346 році. Водночас Гацек може похвалитися власною сторінкою в Instagram, куди шанувальники завантажують фотографії "Короля вулиці Кашубської".

В Гуглі можна знайти хвалебні відгуки жителів і туристів про Гацека – там їх понад 2 600.

Мені дуже пощастило, що я приїхав сюди і познайомився з цією видатною ніжною істотою. Він розповів багато чудових історій і навіть дозволив мені потерти його милий маленький животик. Я безперечно рекомендував би будь-кому зустрітися ним,

— написав відгук один із шанувальників Гацека.

Інший турист написав, що вони прилетіли з Осло, щоб на власні очі побачити котика.

Про Гацека навіть знімали новинні сюжети: дивіться відео