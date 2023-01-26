Жінка виявила у своєму холодильнику гекона серед полуниці

Очевидицею такої ситуації стала 29-річна Ніката Моран, яка купила фрукти в Lidl. Серед полуниці вона побачила дитинча стінного гекона, що пережило подорож довжиною майже 3 000 миль.

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Ніката забрала фрукти у своєму місцевому магазині Lidl у Стенлі Гроув, повертаючись з роботи. Розпакувавши покупки та поклавши полуницю в холодильник на дві години, вона дістала їх і помітила те, що вона описала як "маленьку голівку", що сидить на одному зі шматочків полуниці.



Жінка виявила у своєму холодильнику гекона серед полуниці / Фото RSPCA​

Ніката зловила гекона і викликала відповідні служби / Фото RSPCA

Жінка обережно зловила гекона, довжина якого становила лише 2,5 сантиметра, на зворотну сторону ложки, перш ніж помістити істоту в пластиковий контейнер та подзвонити в RSPCA (Королівське товариство захисту тварин від жорстокого поводження). Окрім відсутності хвоста, який мав би відрости, гекон був неушкодженим.

Він здавався дуже пильним, тож мені вдалося посадити його на ложку та помістити в пластиковий контейнер, де він рухався дуже-дуже швидко,

– розповіла Ніката.

Дитинча ящірки було забрано одним з інспекторів благодійної організації, Рейчел Хендерсон, і доставлено до Ветеринарного центру Ешлі, де істоту поселили на ніч. Наступного ранку крихітне створіння забрала RSPCA та доставила до центру порятунку екзотичних тварин Reptili Осетті, Західний Йоркшир.

Гекона повернуть додому, якщо він пройде карантин / Фото RSPCA

Прессекретар центру сказав, що випадково завезені гекони є звичайним явищем, додавши, що вони "дуже добре пристосовуються до неволі". Зауважили, що малюка повернуть додому, "якщо він пройде період карантину".