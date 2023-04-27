Розел розповіла, що того дня вона купила коробки з лимонадом для свого невеликого фудтраку. Жінка подумала, що одну ніч банки із содовою можуть побути в її машині. Однак це дуже необачне рішення, адже, як каже сама Розел, ведмеді вже вламувалися в її автомобіль за крекерами.

Він був у досить добрій формі, але він був голодний, і це була моя помилка. Щоправда, я ніколи не думала, що з банки через скло машини може пахнути шипучкою,

— сказала Розел.

Вона спостерігала, як ведмідь почав відкривати банки з безалкогольними напоями та випив 69 із 72. Слід зазначити, що тварина не торкнулася лише дієтичного газованого напою.

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Ведмідь був дуже неохайним, після нього вся машина Розел була у липких плямах, а на сидіннях залишилися помаранчеві сліди.

Жінка збиралася продати товар, але тепер їй доведеться закуповувати його заново, а ще ремонтувати пошкоджену ведмедем машину, зокрема дах та вікна.

Цікаво, що наступної ночі ведмідь знову повернувся, думаючи, що, можливо, йому пощастить вдруге. Втім, Розел усвідомила свою помилку і відігнала машину заздалегідь.

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