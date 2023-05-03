ДСНС зняли з дерева кота і його господиню в Одесі

Ввечері 1 травня рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в Київському районі Одеси, по проспекту Академіка Глушка потребують допомоги жінка, яка, рятуючи кота, застрягла на дереві на рівні 3-го поверху.

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Спуститися на землю ні жінці, ні тварині самотужки не вдалося. Сусіди це помітили й викликали рятувальників.

За декілька хвилин співробітники ДСНС прибули на місце події. За допомогою висувної драбини рятувальники зняли котика та його господині з дерева.