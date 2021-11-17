Жінка підібрала на вулиці пса: вона ледь змогла помістити його в машину – фотодоказ

Американка Елеонора Донахью побачила самотнього собаку на дорозі, коли проїжджала на своєму авто повз закриту аптеку. Дівчина не захотіла залишати чотирилапого, проте не очікувала, що йому буде складно поміститися в авто.

За словами Елеонори Донахью, вона побачила піренейського гірського собаку, що біг дорогою. Спочатку їй здалося, що десь поруч є господар, проте нікого не було.

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Коли він забіг на парковку до аптеки, американка рушила за ним й спробувала покликати. Собака був дуже дружелюбним, тому одразу підбіг до Елеонори.

Я вийшла з машини, і він одразу застрибнув. На щастя, він був у захваті й пускав слину,

– пригадала Донахью.



Собака в авто / Фото Eleanor Donahue​

Дівчина змогла знайти на собаці нашийник, де писало – Луна та номер телефону. Господарі взяли слухавку й були безмежно раді, що їх улюбленця знайшли. Вони одразу ж приїхали за собакою туди, куди вказала Елеонора.

За словами господарів, Луна часто тікає з дому в місцеву аптеку. "Вона любить людей, а там завжди є люди. А ще поряд продають мафіни", – зазначили господарі.

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Що відомо про піренейського гірського собаку

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®

Піренейські гірські собаки мають стабільний та сильний характер. Вони врівноважені, не схильні до прояву нервозності та шумної поведінки.

Після правильного навчання ці собаки підходять до роботи без постійної присутності господаря. Крім того, мають добре розвинений охоронний інстинкт, як до людини, так і до території.

У сім'ї не схильні виділяти одного господаря, адже слухняні зі всіма. Вони контактні та люблять ніжності, але не є нав'язливими.