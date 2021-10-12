На фотографіях, які зробив дрон, можна побачити зграю риб, що рухається у формі серця. Власник ресторану Пол Дабілл зазначив, що шукав рибу кефаль, проте побачив цей вражаючий процес.

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"Я шукав кефаль. Ця пора року – період її міграції. Цього дня її не було, однак я знайшов рибу виду каранг великий", – пригадав Пол Дабілл.

Я одразу впізнав їх форму серця, коли вперше побачив. Вони зберігали цю форму протягом кількох секунд, перш ніж перетворилися в інші форми,

– додав Пол Дабілл.



Кадр з дрона / Фото SWNS

За даними Комісії з охорони риби та дикої природи Флориди, каранг великий – це хижа риба, яка більшу частину свого життя полює, харчуючись меншими видами риб.

У зграї є особини, які домінують, контролюють процес полювання та управляють зграєю. При такій тактиці великі риби виступають в ролі мисливців, а дрібні працюють, як загоничі. Як результат, у здобичі немає шансів вирватися.

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