Для створення ідеального селфі може знадобитися від 5 – 10 хвилин до 3 годин. Про це в одному з інтерв'ю розповів Аллан Діксон.
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"Це залежить від тварини та від того, наскільки вона почувається в безпеці. При цьому селфі не показують кількість бруду, що потрапляє на мій одяг через те, що я постійно перебуваю на землі, контактуючи з твариною. Проте це того варто", – повідомив Аллан Діксон.
Хлопець дав 2 головні поради для ідеального кадру:
- Ви повинні бути обережними, щоб не зашкодити чи спровокувати тварину.
- Завойовуйте довіру тварини спокійно та невимушено.
Своє перше селфі з твариною Аллан Діксон зробив ще у 2015 році. Спочатку це було хобі, яке згодом він вирішив перетворити на щось більше. Тепер за кожним фото з твариною – історія. Наприклад, фотографуючись з собакою, Аллан може збирати гроші на її дороге лікування. Коли було фото з кажанами, то хлопець намагався допомогти притулкам, які виявляється також є для цих істот.
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Дивіться фото, які робить Аллан Діксон: