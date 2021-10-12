Для створення ідеального селфі може знадобитися від 5 – 10 хвилин до 3 годин. Про це в одному з інтерв'ю розповів Аллан Діксон.

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"Це залежить від тварини та від того, наскільки вона почувається в безпеці. При цьому селфі не показують кількість бруду, що потрапляє на мій одяг через те, що я постійно перебуваю на землі, контактуючи з твариною. Проте це того варто", – повідомив Аллан Діксон.

Хлопець дав 2 головні поради для ідеального кадру:

Ви повинні бути обережними, щоб не зашкодити чи спровокувати тварину.

Завойовуйте довіру тварини спокійно та невимушено.

Своє перше селфі з твариною Аллан Діксон зробив ще у 2015 році. Спочатку це було хобі, яке згодом він вирішив перетворити на щось більше. Тепер за кожним фото з твариною – історія. Наприклад, фотографуючись з собакою, Аллан може збирати гроші на її дороге лікування. Коли було фото з кажанами, то хлопець намагався допомогти притулкам, які виявляється також є для цих істот.

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У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Дивіться фото, які робить Аллан Діксон: