Для создания идеального селфи может потребоваться от 5 – 10 минут до 3 часов. Об этом в одном из интервью рассказал Аллан Диксон.

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"Это зависит от животного и от того, насколько он чувствует себя в безопасности. При этом селфи не показывают количество грязи, попадающей на мою одежду из-за того, что я постоянно нахожусь на земле, контактируя с животным. Однако это того стоит", — сообщил Аллан Диксон.

Парень дал 2 главных совета для идеального кадра:

Вы должны быть осторожными, чтобы не навредить или спровоцировать животное.

Завоевывайте доверие животные спокойно и непринужденно.

Свое первое селфи с животным Аллан Диксон сделал еще в 2015 году. Сначала это было хобби, которое впоследствии он решил превратить в нечто большее. Теперь каждое фото с животным – история. Например, фотографируясь с собакой, Аллан может собирать деньги на ее дорогостоящее лечение. Когда было фото с летучими мышами, то парень пытался помочь приютам, которые оказывается также есть для этих существ.

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В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, что не только вкусный, но и полезный.

Смотрите фото, которые делает Аллан Диксон: