Зелене чудо: чоловік знайшов живе жабеня у коробці з салатом

У США відомий музикант та актор Саймон Кертіс несподівано виявив у коробці з латуком чарівне жабеня, яке невідомим чином туди потрапило. Зелена амфібія полонила серце чоловіка, тому він вирішив залишити тваринку в себе.

Нещодавно виконавець поділився зі своїми підписниками у твітері, що помітив малесеньку жабку на дні коробки з салатом. Створіння, схоже, непогано почувалося, пропри те, що два дні провело у холодильнику разом продуктами.

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Кертіс зазначив, що залишив тваринку в себе, тому що на вулиці вже надто холодно.

Я знайшов цю милу маленьку жабку на дні свого салату.. Хтось знає, що я маю зробити, щоб вона не померла? – написав музикант у твітері.

Жабеня чоловік знайшов у салаті / Фото з твітера Кертіса

Чоловік вирішив покласти кілька шматочків салату назад у контейнер і обприскав його водою, створивши імпровізований тераріум. Він також дав жабці ім’я – зелене чудо тепер звуть Тоні.

Тоні, схоже, зовсім не боїться нового оточення – він навіть дозволяє Кертісу тримати його на руках.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Чоловік купив йому трохи їжі у ветмагазині, придбав належний тераріум та порадився з лікарями щодо утримання тваринки.

Що стало відомо про Тоні Виявилося, що крихітний Тоні – це зелена деревна жаба. Такі жаби можуть жити не тільки у дикій природі, але і непогано уживаються з людьми. У домашніх умовах Тоні може прожити приблизно 16 років.

Жабеня робить водні процедури / Фото з твітера Кертіса

Тоні став повноправним членом родини Кертіса – цікаве жабеня вже почало вивчати будинок артиста. Чоловік кілька разів ледь не губив рухливе жабеня, яке активно досліджувало ванну та кімнати у помешканні.

Жабеня почало досліджувати будинок чоловіка / Скриншот з твітера Кертіса

За словами чоловіка, ця весела історія навчила його одного важливого правила – завжди перевіряти коробки від латуку.