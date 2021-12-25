Недавно исполнитель поделился со своими подписчиками в твиттере, что заметил крошечную лягушку на дне коробки с салатом. Создание, похоже, неплохо чувствовало себя, хотя два дня провело в холодильнике вместе продуктами.

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Кертис отметил, что оставил животное у себя, потому что на улице уже слишком холодно.

Я нашел эту милую маленькую лягушку на дне своего салата. Кто знает, что я должен сделать, чтобы она не умерла?,

– написал музыкант в твиттере.

Лягушонка мужчина нашел в салате / Фото из твиттера Кертиса

Мужчина решил положить несколько кусочков салата обратно в контейнер и опрыскал их водой, создав импровизированный террариум. Он также дал лягушке имя – зеленое чудо теперь зовут Тони.

Тони, похоже, совсем не боится новой обстановки – он даже позволяет Кертису держать его на руках.

На досуге или на отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

Мужчина купил ему немного еды в ветмагазине, приобрел надлежащий террариум и посоветовался с врачами касательно содержания животного.

Что стало известно о Тони Оказалось, что крошечный Тони – это зеленая древесная лягушка. Такие лягушки могут жить не только в дикой природе, но и неплохо уживаются с людьми. В домашних условиях Тони может прожить около 16 лет.

Лягушонок делает водные процедуры / Фото из твиттера Кертиса

Тони стал полноправным членом семьи Кертиса – интересный лягушонок уже начал изучать дом артиста. Мужчина несколько раз едва не терял подвижного лягушонка, который активно исследовал ванну и комнаты в доме.

Лягушонок начал исследовать дом мужчины / Скриншот из твиттера Кертиса

По словам мужчины, эта веселая история научила его одному важному правилу – всегда проверять коробки от латука.