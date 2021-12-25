Нещодавно виконавець поділився зі своїми підписниками у твітері, що помітив малесеньку жабку на дні коробки з салатом. Створіння, схоже, непогано почувалося, пропри те, що два дні провело у холодильнику разом продуктами.
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Кертіс зазначив, що залишив тваринку в себе, тому що на вулиці вже надто холодно.
Я знайшов цю милу маленьку жабку на дні свого салату.. Хтось знає, що я маю зробити, щоб вона не померла? – написав музикант у твітері.
Жабеня чоловік знайшов у салаті / Фото з твітера Кертіса
Чоловік вирішив покласти кілька шматочків салату назад у контейнер і обприскав його водою, створивши імпровізований тераріум. Він також дав жабці ім’я – зелене чудо тепер звуть Тоні.
Тоні, схоже, зовсім не боїться нового оточення – він навіть дозволяє Кертісу тримати його на руках.
Чоловік купив йому трохи їжі у ветмагазині, придбав належний тераріум та порадився з лікарями щодо утримання тваринки.
Що стало відомо про ТоніВиявилося, що крихітний Тоні – це зелена деревна жаба. Такі жаби можуть жити не тільки у дикій природі, але і непогано уживаються з людьми. У домашніх умовах Тоні може прожити приблизно 16 років.
Жабеня робить водні процедури / Фото з твітера Кертіса
Тоні став повноправним членом родини Кертіса – цікаве жабеня вже почало вивчати будинок артиста. Чоловік кілька разів ледь не губив рухливе жабеня, яке активно досліджувало ванну та кімнати у помешканні.
Жабеня почало досліджувати будинок чоловіка / Скриншот з твітера Кертіса
За словами чоловіка, ця весела історія навчила його одного важливого правила – завжди перевіряти коробки від латуку.