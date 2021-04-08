Зайва вага у собак та кішок: чому з'являється та як позбутися

Зайва вага може призвести до проблем зі здоров'ям домашнього улюбленця. Розповідаємо, як розпізнати надмірну вагу у собаки чи кішки, а також про профілактику та боротьбу із зайвими кілограмами.

Навіть 1 зайвий кілограм у кішки або собаки може призвести до втрати рухливості та проблем зі здоров'ям. Тому господарям потрібно звертати особливу увагу на вагу домашніх тварин, щоб забезпечити їм здорове та комфортне життя.

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Перші ознаки зайвої ваги у тварин

Собака або кішка стали менш рухливими, вони не хочуть гратися й бігати, як раніше.

Неможливо помацати ребра тварини пальцями.

Улюбленець не хоче виходити на прогулянки, швидко втомлюється, менше грається.

Під час прогулянки тварина постійно відчуває спрагу (цей симптом може бути ознакою не тільки ожиріння, а й перегріву або інших проблем зі здоров'ям, тому обов'язково зверніться до ветеринара).

Тварина постійно хоче їсти, нав'язливо випрошує їжу та регулярно бігає до мисочки.

Причини зайвої ваги у домашніх тварин

Вік

Цуценятам та кошенятам потрібно чимало їжі, яку багато давати часто й невеликими порціями. Коли тварина старіє, у неї зменшується потреба в калоріях.

Порода

Деякі породи тварин схильні до переїдання й набору зайвої ваги. Серед собак це лабрадори, спанієлі, мопси, бульдоги, біглі тощо. Ненажерами у світі кішок є британські й персидські коти, сфінкси та корніш-рекс.

Недостатня фізична активність



І собаки, і кішки мають рухатися / Фото Vivat

Якщо улюбленець живе у квартирі, із ним мало гуляють – якщо це собака, або ж тварина не має достатньо простору та стимулів для рухової активності у випадку з котами, зайва вага може з'явитися у будь-якому віці.

Стерилізація та кастрація

У кастрованих тварин ризик появи зайвої ваги вище. Це трапляється тому, що знижується потреба в активності та змінюється гормональний фон тварини.

Переїдання

Один із головних чинників появи зайвої ваги та ожиріння. Саме через недбале ставлення господарів у собак та кішок з'являється непотрібний жир. Тому про харчування улюбленця потрібно дбати щодня, не дозволяючи тварині їсти надміру, а також не тішачи її перекусами зі столу.

Чому зайва вага – це шкідливо

Депресія

Через надлишок жиру тварина може стати малорухливою. Вона не буде витрачати енергію і навіть може перебувати у депресивному стані.

Хвороби



Зайва вага призводить до проблем зі здоров'ям / Фото Dog-blog

Зайва вага в улюбленців провокує розвиток різноманітних захворювань. Найбільше страждає серцево-судинна система, збільшується навантаження на серце. Також зростає ризик розвитку цукрового діабету, раку, шкірних хвороб тощо.

У зоні ризику опиняються нирки, печінка, шлунок тварини. Зайва вага сильно скорочує тривалість та якість життя тварини.

Як запобігти зайвій вазі у собак та кішок

Збалансоване харчування

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду.Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут

Проконсультуйтеся з ветеринаром та оберіть корм для улюбленця у залежності від віку, породи тварини, а також особливих потреб: проблем із травленням, алергій і навіть того, чи стерилізована тварина. Якщо ви обрали варіант натурального харчування, потрібно ретельно стежити за тим, щоб тварина отримувала не тільки потрібну кількість калорій, а ще й брала з їжі вітаміни та мікроелементи, а також не переїдала.

Ретельно вимірюйте кожну порцію



Господарі мають ретельно вимірювати порції, які їсть тварина / Фото Zooclub

Ніколи не годуйте собаку чи кішку порціями, які вимірюєте "на око".

Фізичні навантаження

навіть якщо не маєте кухонних ваг, оберіть склянку чи миску, якою будете регулярно вимірювати порції. Знайдіть можливість зважити стандартну порцію корму чи збалансованої натуральної їжі для тварини на 1 раз. Далі у вас завжди буде зручна місткість для вимірювання порцій.

Різні породи собак і кішок потребують різної кількості фізичних навантажень на день. Однак всі тварини мають рухатися. Це обов'язкове правило для кожного хазяїна.

Відсутність перекусів та їжі з людського столу

Тварини – не люди, тому їм не потрібна людська їжа. Також улюбленці не потребують розмаїття смаколиків, вони не страждають без десерту чи жирних страв. Тому їжа у тварин має бути своя: якісний корм або збалансоване натуральне харчування.

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Регулярне відвідування ветеринара

Фахівець зможе повідомити вам, чи є у вашого улюбленця зайва вага, а також проконсультувати щодо харчування та схуднення.