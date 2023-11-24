Чоловіка, який займався боротьбою з браконьєрством, на смерть задавила розлючена тварина. Вона кинулася на нього під час обходу парку. Двоє колег, які були разом зі Сфамандла Мтембу не встигли йому допомогти.

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Величезний бегемот розчавив африканського рейнджера

Під час трагічного випадку в заповіднику Mkhuze Game Reserve в ПАР 31-річний рейнджер став жертвою безжального нападу тварин. Очевидці повідомили, що хлопець став мішенню бегемота, який люто стиснув його своїми щелепами, не змігши втекти.

На жаль, навіть колеги потерпілого не змогли врятувати його з лап звіра. Чоловік помер від отриманих травм на місці, піддавшись безжальному нападу бегемота.

Рейнджер, якого вбив бегемот / Фото Newsflash

У заяві, опублікованій менеджером зі зв'язків із громадськістю заповідника Мусою Нтамбо, стало відомо, що троє мисливців у супроводі Мтембу проводили ретельне спостереження за околицями. Їхня місія полягала у відстеженні потенційних браконьєрів в цьому районі.

Через кілька хвилин один із рейнджерів почув постріл з боку Мтембу. Коли він пішов розбиратися, то побачив бегемота, який напав на нього. Колега Мтембу почав стріляти у звіра, але безрезультатно.

Генеральний директор заповідника Сіхле Мхізе висловив співчуття родині загиблого, яка нещодавно пережила втрату дитини.

Моє серце розбилося, коли я дізнався про цей інцидент, і знайти слова, щоб сказати родині, стало ще складніше, коли я зрозумів, що Мтембу недавно втратив свою дитину. Мої співчуття,

— сказав він.

Бегемоти, попри слухняність, можуть бути дуже небезпечними. Наразі вони є причиною загибелі більшої кількості людей в Африці, ніж інші великі тварини.

В Австралії жінку вбив домашній півень

Жителька Південної Австралії померла після того, як її клюнув домашній півень. Прикрий випадок стався, коли жінка виконувала звичайну роботу — збирала яйця в курнику свого саду.

Під час сутички "агресивний" півень завдав смертельного удару, коли дзьобом проткнув варикозне розширення вен. Це спричинило рясну кровотечу, а в результаті – смерть.