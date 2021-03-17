Застряг у батареї: як у Києві цілу ніч рятували рідкісного їжака

Рятувальна операція тривала цілу ніч. Зрештою, фахівці Команди з порятунку тварин зуміли дістати їжака з батареї.

Kyiv Animal Rescue Group – організація, що займається порятунком тварин, які опинилися у скруті. Здебільшого допомоги потребують вуличні собаки й коти, але працівники служби не відмовили у порятунку й рідкісному їжаку.

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Африканський їжак застряг у батареї / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Африканський їжак втік зі своєї клітки та застряг у батареї. Рятувальники прибули на місце. Перше, що їм довелося зробити – ізолювати їжака від радіатора опалення. Тварина добряче нагрілася, тому їжака потрібно було негайно охолодити. Колючий хуліган увесь час додавав людям труднощів.

Їжак, попри те, що африканський, від стресу постійно намагався згорнутися в клубок, що робило додаткові складнощі, – розповідають рятувальники.

Батарею довелося відключити та злити з неї воду. Для визволення їжака довелося використовувати болгарку, якою розширювали простір між секціями.

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Тільки ближче до 6 години ранку за допомогою додаткових підпірок їжак зміг частково висунутися в пророблений отвір, після чого був успішно витягнутий, – повідомляють волонтери.