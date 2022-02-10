Заскочив на дошку під час сплаву: чоловік опублікував відео з тюленем

Мешканець британського міста Дорсет опублікував вражаюче відео. На кадрах видно, як до чоловіка на дошку заскочив тюлень.

Кенк Албайрак-Туй пригадав, що раніше не мав можливості контактувати з тюленями, тому ця зустріч була для нього незабутньою.

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Чоловік зазначив, що він не так давно почав кататися по воді на дошці з веслом. Це був тільки 5 або 6 раз сплаву, який запамʼятався неочікуваною зустріччю.

За його словами, він наважився заплисти далі, ніж зазвичай, коли на його дошку вліз тюлень. Спочатку чоловік навіть побоювався, що важка тварина переверне дошку, проте все закінчилося добре. Тюлень трохи погрівся на сонечку, а згодом знову зник у воді.

Дивіться відео зустрічі з тюленем:

Що відомо про тюленів

Всього налічується близько 20 видів тюленів. Їх маса коливається в широких межах – від 40 кілограмів до 3 тонн, а довжина тіла – від 1 до 6 метрів.

Сон тюленів завжди чуйний, вони кілька разів прокидаються для огляду території. А якщо сплять у воді, то висувають свою морду для того, щоб вдихнути ніздрями.

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Тюлені – хижаки, і головним джерелом їх харчування є різна морська живність: риба, молюски, раки, краби.

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