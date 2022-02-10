Кенк Албайрак-Туй вспомнил, что раньше не имел возможности контактировать с тюленями, поэтому эта встреча была для него незабываемой.

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Мужчина отметил, что он недавно начал кататься по воде на доске с веслом. Это был только 5 или 6 раз сплава, запомнившийся неожиданной встречей.

По его словам, он решился заплыть дальше обычного, когда на его доску влез тюлень. Сначала мужчина даже опасался, что тяжелое животное перевернет доску, но все закончилось хорошо. Тюлень немного погрелся на солнышке, а потом снова исчез в воде.

Смотрите видео встречи с тюленем:

Что известно о тюленях

Всего насчитывается около 20 видов тюленей. Их масса колеблется в широких пределах – от 40 килограмм до 3 тонн, а длина тела – от 1 до 6 метров.

Сон тюленей всегда чуткий, они несколько раз просыпаются для осмотра территории. А если спят в воде, то выдвигают свою морду для того, чтобы вдохнуть ноздрями.

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Тюлени – хищники, и основным источником их питания является разная морская живность: рыба, моллюски, раки, крабы.

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