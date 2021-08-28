У Запоріжжі вірний пес охороняв знепритомнілого господаря, нікого не підпускаючи

На ринку у Запоріжжі чоловікові раптово стало зле. Охороняти люблячого господаря, який знепритомнів, взявся його пес.

Очевидці намагалися підійти до постраждалого і оглянути його. Втім, вірний охоронець почав гарчати і нікого не підпускав.

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Песик не підпускав до господаря нікого

Те, що чоловік знепритомнів і потребує допомоги, першими побачили працівники магазину, біля якого стався прикрий інцидент. Вони хотіли підійти до нього і надати допомогу, однак на заваді став пес. Він гарчав на чужих, голосно лаяв та не відходив від господаря.

Тоді очевидці вирішили викликати швидку і звернутися по допомогу до поліції. Щоб медики могли оглянути знепритомнілого чоловіка, двоє поліцейських відтягли собаку. Відтак чоловіка забрали швидкою до лікарні: гаяти часу не можна було.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina® , що містить усі необхідні його організму поживні речовини.



Пес не відходив від господаря, якому стало зле

На щастя, наразі його стан стабільний, а песик – у надійних руках. По нього одразу ж приїхала родичка знепритомнілого чоловіка.

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Джерело: Animal Wised