У Запоріжжі вірний пес охороняв знепритомнілого господаря, нікого не підпускаючи
Джерело:поліція Запоріжжя
На ринку у Запоріжжі чоловікові раптово стало зле. Охороняти люблячого господаря, який знепритомнів, взявся його пес.
Очевидці намагалися підійти до постраждалого і оглянути його. Втім, вірний охоронець почав гарчати і нікого не підпускав.
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Песик не підпускав до господаря нікого
Те, що чоловік знепритомнів і потребує допомоги, першими побачили працівники магазину, біля якого стався прикрий інцидент. Вони хотіли підійти до нього і надати допомогу, однак на заваді став пес. Він гарчав на чужих, голосно лаяв та не відходив від господаря.
Тоді очевидці вирішили викликати швидку і звернутися по допомогу до поліції. Щоб медики могли оглянути знепритомнілого чоловіка, двоє поліцейських відтягли собаку. Відтак чоловіка забрали швидкою до лікарні: гаяти часу не можна було.Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.
Пес не відходив від господаря, якому стало зле
На щастя, наразі його стан стабільний, а песик – у надійних руках. По нього одразу ж приїхала родичка знепритомнілого чоловіка.
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Як песик охороняв господаря: дивіться відео поліцейських
Чому собаки гавкають і гарчать на незнайомців
Джерело: Animal Wised
- Ситуація, у якій опинився цей пес у Запоріжжі, була нетиповою для його звичного життя.
- Скоріш за все, він вважав, що інші заподіють шкоду господарю, а не намагатимуться його врятувати. Такі дії – висловлення своєї вірності і тривоги за господаря.
- Щодо інших випадків, коли собаки гарчать і гавкають на чужинців – то може бути декілька причин.
- По-перше, собаки найчастіше гавкають зі страху. Острах людей та інших собак здебільшого пов'язаний з поганою соціалізацією в молодому віці.
- Результатом є страх перед невідомим, оскільки вони не впевнені, що на них не нападуть або що незнайомці їм не загрожують.
- Те, як собаки ставляться до людей поза їхнім звичним оточенням, відрізняється залежно від конкретної собаки чи її породи.